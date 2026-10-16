Илон Мъск представи летящ Tesla Roadster: прескача коли и ускорява до 100 км/ч за 0,81 сек

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Tesla представи новия Roadster, способен да ускорява до 60 мили в час за 0,81 секунди и да изпълнява въздушни каскади. По време на презентацията компанията демонстрира как електрическият автомобил ускорява вертикално, скача, обръща се във въздуха и прави меко кацане.

Външният вид на Roadster се е променил значително в сравнение с прототипа от 2017 г. Автомобилът има ъглова каросерия, напомняща комбинация от Cybertruck и Lamborghini Reventón.

Ключовата характеристика на новия модел е система от десет газови ускорителя, разработена съвместно със SpaceX. Те използват сгъстен въздух от два резервоара с обем 600 литра и позволяват на автомобила да маневрира във въздуха.

Под автомобила са монтирани и вентилатори, генериращи до 2 g притискателна сила, дори когато колата е неподвижна.

Другите характеристики включват:

Електронно управление, спирачки и управление на дросела

Активен заден спойлер с регулируема притискателна сила

Ускорение до 97 км/ч за 0,81 секунди във версията Thrust благодарение на ракетни ускорители

Tesla предлага три версии на Roadster:

Performance: депозит от 50 000 долара

Thust: 250 000 долара, версия с ускорение под секунда

Rocket: Едноместна версия с възможност за полет, достъпна само с покана (не е разрешена за движение по пътищата)

Tesla е показала само концепция досега. Серийното производство е планирано да започне през 2028 г.

Компанията не е разкрила мощността на електродвигателите, капацитета на батерията, пробега или планираните обеми на производство.