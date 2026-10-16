Илон Мъск представи летящ Tesla Roadster: прескача коли и ускорява до 100 км/ч за 0,81 сек

Tesla представи новия Roadster, способен да ускорява до 60 мили в час за 0,81 секунди и да изпълнява въздушни каскади. По време на презентацията компанията демонстрира как електрическият автомобил ускорява вертикално, скача, обръща се във въздуха и прави меко кацане.
Външният вид на Roadster се е променил значително в сравнение с прототипа от 2017 г. Автомобилът има ъглова каросерия, напомняща комбинация от Cybertruck и Lamborghini Reventón.
Ключовата характеристика на новия модел е система от десет газови ускорителя, разработена съвместно със SpaceX. Те използват сгъстен въздух от два резервоара с обем 600 литра и позволяват на автомобила да маневрира във въздуха.
Под автомобила са монтирани и вентилатори, генериращи до 2 g притискателна сила, дори когато колата е неподвижна.
Другите характеристики включват:
Електронно управление, спирачки и управление на дросела
Активен заден спойлер с регулируема притискателна сила
Ускорение до 97 км/ч за 0,81 секунди във версията Thrust благодарение на ракетни ускорители
Tesla предлага три версии на Roadster:
Performance: депозит от 50 000 долара
Thust: 250 000 долара, версия с ускорение под секунда
Rocket: Едноместна версия с възможност за полет, достъпна само с покана (не е разрешена за движение по пътищата)
Tesla е показала само концепция досега. Серийното производство е планирано да започне през 2028 г.
Компанията не е разкрила мощността на електродвигателите, капацитета на батерията, пробега или планираните обеми на производство.