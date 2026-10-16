Еврото поскъпва леко спрямо долара.

Доларът се насочва към първия си седмичен спад от пет седмици, след като сътресенията около инвестициите в изкуствен интелект и понижението на доходността по американските държавни облигации прекъснаха поскъпването му, информира БТА.

Според германски сайтове за финансова информация курсът на еврото се е повишил с 0,10 на сто до 1,122 долара в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин.

Единната валута се разменя за 0,844 британски лири, с понижение от 0,05 на сто, и за 0,928 швейцарски франка, с повишение от 0,08 на сто.

Разпродажбата на акции в ИИ сектора тази седмица се пренесе и към части от кредитния пазар. Инвеститорите се опасяват, че операторите на центрове за данни няма да постигнат рентабилност достатъчно бързо, за да изплатят дълговете си, предаде Ройтерс.

Търсенето на по-сигурни активи насочи средства към държавните облигации. Доходността по 10-годишните американски книжа е на път да отчете най-големия си седмичен спад от повече от година.

157,85 йени струваше доларът в азиатската сесия, като седмичната му загуба е около 0,3 на сто. Подобен спад има и при еврото, което се търгуваше за 1,1226 долара.

Еврото се отдалечи от 17-месечно дъно през предходните пет седмици на загуби от над 3 на сто спрямо долара. Това стана на фона на опасенията за нарастващия дълг на Франция и енергийните рискове през зимата.

Според президента на „Спектра Маркетс“ (Spectra Markets) Брент Донели преоценката на подема в капиталовите разходи за изкуствен интелект би имала негативно отражение върху долара. Нови сътресения в сектора могат да доведат до закриване на натрупаните позиции в подкрепа на американската валута и да засилят спада ѝ. "Цялата американска икономика е като стол с един крак, балансиращ върху търговията с изкуствен интелект“, заяви Донели.

Президентът на УФР Кевин Уорш даде ограничени насоки за паричната политика при участието си в годишните срещи на Международния валутен фонд в Банкок. Той посочи, че развитието на световната икономика като цяло съответства на очакванията от септемврийското заседание на централната банка.