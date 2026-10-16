Новият обект затвърждава присъствието на Apple Premium Reseller веригата у нас и ще посрещне първите си посетители на 17 октомври със специална програма, изненади и технологични преживявания

iSTYLE, официален Apple Premium Reseller, продължава разширяването на своята търговска мрежа в България с откриването на 10-ия си магазин в страната. Новият обект ще отвори врати на 17 октомври в Mall of Sofia, на бул. „Александър Стамболийски“ 101–103, с празнично събитие, което ще съчетае технологии, забавления и специални изненади за посетителите.

Откриването бележи поредна стъпка в развитието на iSTYLE на българския пазар и отразява стремежа на компанията да направи премиум технологичното изживяване още по-достъпно. Отвъд богатото портфолио от продукти на Apple, iSTYLE поставя акцент върху образованието и бизнеса, чрез персоналното обслужване, професионалните консултации и цялостната подкрепа за клиентите - от избора на подходящо устройство, през неговото пълноценно използване в ежедневието, до поддръжката и гаранцията.

Празнична програма и специални изненади за първите посетители

Официалното откриване ще бъде съпътствано от специална програма, която започва в 10:00 ч. В ролята на водещ ще влезе актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев, а DJ GagaLOVE ще се погрижи за музикалната атмосфера.

Сред акцентите в програмата са дигитални портрети на живо от карикатуриста Мартин Тренев, магично шоу от MagicBar и специалната игра iSTYLE BOX, която ще зарадва с подарък първите 50 посетители.

Официалната церемония по прерязване на лентата ще се състои в 11:00 ч., а първите покупки в новия магазин ще започнат в 11:10 ч. Празничната програма ще продължи до 14:00 ч., като магазинът ще остане отворен за посетители до 21:00 ч.

Повече от магазин: нов стандарт за технологично обслужване

С разширяването на своята мрежа, iSTYLE развива ритейл модел, в който технологиите са част от цялостна екосистема от услуги, експертиза и дългосрочна грижа. Компанията се стреми да отговори на променящите се очаквания на потребителите, които все по-често търсят не просто устройство, а надеждно решение, съобразено с техните индивидуални потребности.

Наред с обслужването на индивидуални клиенти, iSTYLE развива решения за бизнеса, както и специализиран подход към образователния сектор, подкрепяйки по-широкото приложение на технологиите в работата и обучението.

„Откриването на нашия 10-и магазин в България е важен етап за iSTYLE, но за нас растежът не е просто въпрос на разширяване на мрежата от магазини. Най-важното е да бъдем по-близо до клиентите си и да им предоставяме достъп до експертизата, услугите и подкрепата, които им помагат да се възползват пълноценно от възможностите на екосистемата на Apple. Новият магазин в Mall of Sofia е поредна стъпка в тази посока и потвърждение за дългосрочния ни ангажимент към българския пазар“, каза Веселин Христев, регионален директор за България, Чехия и Словакия.

iSTYLE очаква всички технологични ентусиасти на 17 октомври в Mall of Sofia, за да отпразнуват заедно откриването на най-новия магазин на веригата.