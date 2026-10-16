ЕС спасява бензина и хибридите, китайските коли - само с европейски части

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Франция и Германия постигнаха стратегическо споразумение за автомобилната индустрия, което ще спаси бензиновите и хибридните коли от спиране от поризводство перз 2035 година за сметка на електромобилите. Освен това Европа ще издигне и сериозна търговска бариера пред евтиния внос от Китай.

Компромисът, договорен в кулоарите на срещата на върха на Европейския съюз, предвижда Париж да приеме по-леки и плавни изисквания за намаляване на въглеродните емисии до 2035 година, пише вестник "Фигаро".

В замяна Берлин подкрепи по-строго определение за принципа "Произведено в Европа", което ще дава пазарни преференции и субсидии само на компании, чиито вериги за доставки са локализирани на Стария континент. Този ход цели директно да блокира китайските производители, които се опитват да избегнат митата, като сглобяват своите коли в Европа, но с евтини азиатски части.

Новите правила променят изцяло плановете за преход към електромобили, като осигуряват сериозно облекчение за европейските гиганти Volkswagen, Stellantis и Renault.

Вместо агресивни забрани и милиардни глоби, автопроизводителите получават технологично време и стабилност, а традиционните двигатели с вътрешно горене и хибридите ще останат на пазара за по-дълъг период.

Важна подробност в споразумението е, че по-строгият европейски приоритет ще обхваща и близки партньори извън Европейския съюз, като Великобритания и Норвегия.

По този начин техните заводи, компоненти и ценни суровини за батерии остават напълно интегрирани и защитени от административни или митнически бариери.

За крайните потребители в Европа тази новина означава по-широк избор при покупка на нов автомобил, тъй като преходът към изцяло електрическо задвижване няма да бъде форсиран.

От друга страна обаче, достъпните азиатски алтернативи на пазара вероятно ще поскъпнат, тъй като китайците ще бъдат принудени да инвестират в по-скъпи компоненти, произведени на европейско ниво.