Шефът на Renault: В следващите 3 г. новите коли ще поскъпнат средно с още 3000 евро!

Цените на новите автомобили в Европа поскъпнаха драстично през последните години, а основните причини за това не са само инфлацията, по-скъпите материали или нарастващите производствени разходи.

Според главния изпълнителен директор на Renault Франсоа Провост, голяма част от отговорността е на Европейския съюз, който постоянно налага нови технически и безопасни изисквания на производителите.

Той изчислява, че поради европейските регулации производството на средностатистически автомобил до 2030 г. ще бъде с цели 6000 евро по-скъпо, отколкото преди десет години.

Провост представи конкретни цифри по време на среща с журналисти на автомобилното изложение в Париж. Според него регулаторните изисквания през последните осем години са увеличили разходите за производство на автомобили с приблизително 3000 евро. Но това не е всичко. До 2030 г. той очаква допълнителни 3000 евро разходи поради регулации, които все още не са влезли в сила.

Проблемът засяга особено производителите на малки и достъпни модели. Допълнителните 6000 евро за луксозен автомобил на стойност 70 000 евро са сравнително малка част от общата цена. При градски автомобил, който би трябвало да струва 15 000 или 20 000 евро, обаче същата цена може напълно да унищожи пазарната му конкурентоспособност.

Сред изискванията, които оскъпяват автомобилите, са задължителните системи за подпомагане на водача, все по-строгите стандарти за емисии, защитата от кибератаки и множество други технически регламенти.

Всеки от тях има специфична цел, предимно повишаване на безопасността и намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Но непрекъснатото им въвеждане изисква допълнително разработване, тестване, адаптиране на електрониката и процедури за хомологация.

Шефът на Renault предупреждава, че ако се запази настоящото темпо на регулиране, производителите могат да се сблъскат с цели 108 нови правила до 2030 г.

Ето защо той иска от Брюксел радикален, но прост ход, а именно замразяване на съществуващите регулации за десет години. Той не предлага премахване на вече въведените стандарти за безопасност, а период на стабилност, през който производителите биха могли да разработват по-достъпни автомобили, без постоянно да се адаптират към новите изисквания.