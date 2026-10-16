Има един почти автоматичен жест, който повтаряме десетки пъти на ден. Телефонът излиза от джоба, за да проверим часа, следващата среща, съобщението, което току-що е пристигнало, маршрута до нов адрес или песента, която звучи в слушалките. После често остава в ръката ни малко по-дълго от планираното.

Затова може би един от по-интересните въпроси около носимите технологии е колко често могат да ни спестят посягането към смартфона. Новите Huawei Watch 6 и Huawei Watch 6 Pro, както и слушалките Huawei FreeBuds Neo, които вече се предлагат в А1, дават различни отговори – от разговори и навигация директно от китката до по-задълбочен поглед върху тренировките, възстановяването и здравните показатели.

Телефонът може да остане в джоба

При Huawei Watch 6 и Watch 6 Pro идеята за повече самостоятелност започва с eSIM свързаността. Тя позволява разговори, плащания и редица други поддържани функции да останат достъпни от часовника и когато смартфонът не е подръка. Навигацията на китката е удобна, когато вървим към непознат адрес.

И двата часовника работят както с Android, така и с iOS и могат да бъдат свързвани с два телефона – практично решение за хората, които например използват служебно и лично устройство.

Huawei Watch 6 комбинира изчистен дизайн със сферичен сапфирен кристал и дисплей с пикова яркост до 3000 нита. Watch 6 Pro поставя по-силен акцент върху премиум материалите – според версията моделът е изработен от титанова сплав или нанотехнологична керамика и дисплей от сферичен сапфирен кристал и пикова яркост до 3500 нита.

Един въпрос вместо поредица от графики

Носимите устройства обаче отдавна не са просто по-малък екран за известия. При серията Huawei Watch 6 едно от основните предимства е X-TAP – система, която комбинира 12-канален PPG сензор със сензор за натиск.

Задържането на X-TAP за три секунди стартира Health Glance, който за около минута събира информация за до 11 здравни показателя. Идеята е вместо потребителят да търси отделни данни в различни менюта, да получи обобщение директно на часовника.

По-интересното идва, когато тези числа бъдат поставени в контекст. Physical Readiness оценява възстановяването и готовността за физическо натоварване, а Health Insights свързва информация за съня, пулса, настроението и активността и я използва за персонализирани насоки.

Така въпросът преди тренировка вече не е само „Имам ли половин час?“, а и дали точно днес е подходящият момент за по-сериозно натоварване.

От офиса до планината има един уикенд разстояние

Градският ритъм е само половината от историята. Серията Huawei Watch 6 предлага специализирани режими за активности като бягане, колоездене, голф, снежни спортове и гмуркане.

Huawei Watch 6 Pro добавя Expedition режим за моментите, в които асфалтът остане зад гърба ни. Предварително заредени маршрути, навигация по точки и възможност за връщане по изминатия път го правят подходящ спътник и за по-сериозни приключения на открито.

А за да не се превърне зарядното в задължителна част от всяка чанта, животът на батерията се различава според размера. При 42 mm Huawei Watch 6 и 43 mm Huawei Watch 6 Pro тя достига до 3 дни при типична употреба в стандартен режим и до 5 дни при типична употреба в режим за пестене на батерия, а при по-леко използване в този режим – до 7 дни. При 46 mm версиите стойностите достигат съответно до 4,5 дни в стандартен режим и до 7 дни при типична или 11 дни при по-лека употреба в режим за пестене на енергия. А 15 минути зареждане могат да осигурят заряд за целия ден.

Понякога най-полезната технология е тази, която заглушава останалото

Телефонът може да остане в джоба и по още една причина – когато Huawei FreeBuds Neo са с вас.

Новите слушалки използват адаптивно активно шумопотискане, което се настройва спрямо средата. Това е функция, която има съвсем практично приложение между метрото сутрин, оживения офис следобед и тренировката вечер.

При разговори три микрофона работят заедно с микрофон с костна проводимост за ограничаване на околния шум и по-ясно предаване на гласа. За музиката Huawei поставя акцент върху Authentic Live Sound, Turbo говорител с честотен диапазон от 10 Hz до 48 kHz и поддръжка на LDAC HD аудио до 990 kbps. Налице е и пространствено аудио с проследяване на движенията на главата.

Слушалките са проектирани така, че да останат стабилни и при движение, а IP55 защитата от прах и вода ги прави подходящи и за тренировка. При възпроизвеждане на музика в SD режим батерията осигурява до 10 часа с изключено шумопотискане и до 6,5 часа с включено ANC. При използване с кутийката за зареждане общото време за слушане достига до 40 часа с изключено шумопотискане.

А понеже границата между лични и служебни устройства невинаги е особено ясна, чрез Huawei Audio Connect FreeBuds Neo могат да бъдат свързани с две устройства и да превключват между тях, като приложението работи както с iOS, така и с Android.

А през октомври новите устройства на Huawei се предлагат в А1 при специални условия. До 31 октомври при покупка на Huawei Watch 6 Pro и Huawei Watch 6 клиентите получават безжични слушалки Huawei FreeBuds 7i, които се заявяват онлайн на a1.bg. Устройствата, закупени до 31 декември 2026 г. включително, получават и 2 години Huawei Care защита за дисплея, батерията, задния панел и коронката.

Към Huawei Watch 6 Pro е включен и Multipass на стойност 239 евро, който предоставя безплатен достъп до комбинация от партньорски приложения за период от 2 до 12 месеца според конкретното приложение, а при Huawei Watch 6 – Multipass на стойност 199 евро за период от 2 до 3 месеца според приложението.

Huawei FreeBuds Neo се предлагат с 20 евро отстъпка от стандартната цена както без абонамент, така и с абонамент от А1. Закупените до края на 2026 г. слушалки включват и Loss Care за една година – при загуба или случайна повреда на едната слушалка клиентът може да закупи единична резервна слушалка с 50% отстъпка от стандартната цена на резервната част.