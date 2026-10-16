Петролът леко поевтинява, но върви към седмичен ръст заради доставките от Близкия изток

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Цените на петрола се понижиха леко в днешната азиатска търговия, съобщи Ройтерс, информира БТА. Тенденцията обаче е цените да вървят към седмичен ръст заради несигурността около доставките от Близкия изток и по-големия от очакваното спад на запасите от суров петрол в САЩ, съобщи Ройтерс, информира БТА.

Към 9,40 ч българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 50 цента, или 0,47 на сто, до 105,42 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол е надолу с 49 цента, или 0,5 на сто, до 97,48 долара за барел.

От началото на седмицата Брент е поскъпнал с 0,49 на сто, а американският суров петрол - с 5,91 на сто. Вчера американският сорт приключи с повишение от над 3 на сто след значително намаление на запасите в САЩ, свързано със спиране на производството заради ураган.

Според анализатори от Ай Ен Джи е необходимо споразумение между САЩ и Иран, което да даде увереност, че възстановяването на доставките от региона ще продължи.

Опасенията за предлагането се засилиха след увеличаването на атаките около Ормузкия пролив през последните десет дни. Иран заяви, че засилва ударите в отговор на американската блокада на пристанищата му и затегнатите през миналия месец санкции.

„Засилените ирански атаки доведоха до рязък спад в потоците на суров петрол от Персийския залив“, посочиха анализатори на компанията "Кплер". При липса на всеобхватно политическо споразумение те очакват по-бавно и неравномерно възстановяване на трафика.

Напрежението в региона се засили и след ракетна атака на хусите срещу комплекса на президентския дворец в Аден, Южен Йемен, при която вчера загинаха двама охранители. Водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи за десетки атаки срещу саудитска инфраструктура.

Международната агенция по енергията се е договорила вчера за освобождаване на над 20 млн. барела дизелово гориво, както и на оставащите количества петрол от обявеното през март рекордно освобождаване на аварийни резерви. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи поскъпването.

„Това, което наистина би успокоило пазара на петрол, е облекчаването на напрежението в Близкия изток“, посочи компанията.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля отмяна на санкциите срещу някои кораби от т.нар. сенчест флот, превозвали петрол и петролни продукти от Русия, Иран и Венецуела, заяви в четвъртък американски представител. Мярката цели да намали рекордните световни тарифи за морски превоз.

Обсъжданията следват временното отменяне на санкциите срещу руското дизелово гориво от Тръмп. Решението предизвика критики от украинския президент Володимир Зеленски, европейски държави и представители на Републиканската партия.