МИДТ: България да стане до 2030 г. водещо място за предприемачество и бизнес с висока добавена стойност

Нов Съвет за иновации и технологично развитие към министър Иван Василев обединява усилия на държава и ИКТ сектор за технологично развитие

Съветът за иновации и технологично развитие (СИТР) проведе първото си заседание на 15 октомври. Той е ново експертно консултативно звено към министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, което осигурява пряка и постоянна връзка между правителството и иновационната екосистема при формирането на държавната политика за иновации и технологично развитие, съобщиха от пресцентъра на министерството.

От там поясняват, че основната задача на съвета е да предложи конкретни законодателни, нормативни и административни мерки, с които България да стане до 2030 г. водещо място за предприемачество и бизнес с висока добавена стойност. Участниците в него се обединиха, че основни фундаменти за това са квалифицираните специалисти, лесен достъп до капитал и подобряване на средата за правене на бизнес, включително и модерната технологична инфраструктура.

София тех парк (СТП) беше една от темите в дневния ред. Достъпът до държавната научна и технологична инфраструктура в София тех парк трябва да стане прозрачен, с ясни условия, ясна цена и публична информация кой и как я ползва. Около тази позиция се обединиха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и членовете на съвета за иновации и технологично развитие на първото му заседание.

Представители на бизнеса и технологичната общност в съвета поставиха въпроса, че компаниите и изследователите днес нямат пълна информация какви лаборатории и изчислителни ресурси има в парка, при какви критерии се избират ползвателите и на каква цена може да се получи достъп. Инфраструктура, изградена с публични средства, трябва да работи за възможно най-широк кръг български учени и предприемачи.

В отговор министър Василев обяви, че в рамките на следващите шест месеца новото управление и надзор на парка ще направят пълен преглед: какви активи съществуват, кой ги е ползвал досега и при какви условия. Като следваща стъпка министерството ще проучи въвеждането на публична система, която да показва наличните ресурси, условията за ползване, заетостта и свободния капацитет.

"Държавата е инвестирала в лаборатории и суперкомпютри, които трябва да служат на всеки български изследовател и предприемач. Искаме всеки да вижда какво има, при какви условия и кой го ползва. Ясните правила са най-добрата покана към бизнеса", заяви министър Василев.

Обсъдени бяха и възможности как повече компании от ИКТ сектора да участват активно с предложения при обявяване на обществени поръчки. "Основната ни цел е максимална конкуренция, за да достигнем по-голяма ефективност при разходването на финансовите средства и публичният ресурс да достига до повече компании, а не до малък кръг от фирми", посочи министър Василев.

В заседанието на съвета участваха още зам.-министър Мира Йосифова, представители на БРАИТ, БЕСКО, АИБЕСТ, БАИТ и БАДРИ, които са и членове на СИТР, сопълват от министерския пресцентър.

От там поясняват, че функцията на Съвета по иновации и технологично развитие е да осигурява връзка между изпълнителната власт и представителите на иновационната екосистема, включително високотехнологичния бизнес, стартъпите, инвеститорите и научноизследователските организации. Чрез своя експертен формат той подпомага идентифицирането на критични и нововъзникващи технологии, формулирането на мерки за преодоляване на регулаторни и административни бариери, развитието на предприемаческата среда и проследяването на изпълнението на стратегическите приоритети.