Синдикатите искат заплатите да се вдигнат още веднъж през втората половина на 2027 г.

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Ако е толкова наложително ваучерите да се облагат, по-полезно би било това да не е данък, а осигурителна вноска, предлагат от КТ "Подкрепа"

Заложеното увеличение от 5% на заплатите в бюджетната сфера да се отнася само за първото полугодие на 2027 година. Това е едно от предложенията на КТ "Подкрепа" след днешната среща между синдикатите и министъра на финансите Гълъб Донев.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов определи срещата като „за работниците и служителите, нищо, но от сърце".

Едно от предложенията на синдиката е заложеното увеличение от 5% да е само за първото полугодие, а след това да се направи анализ дали има възможност те да се вдигнат още веднъж.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров пък посочи, че са предложили заплатите в публичния сектор да се повишат с 10% вместо с планираното увеличение от 5%.

За размера на минималната работна заплата Димитров коментира, че "има заявка", че това може и да не е финалният размер.

Димитър Манолов пък отправи предложение - ако е толкова наложително ваучерите да се облагат, по-полезно би било това да не е данък, а осигурителна вноска.

Според президента на КНСБ предвиденият дефицит в размер на 3,5% представлява „много стръмна фискална консолидация, това означава, че разходите отнякъде ще се режат".

„Прекалено консервативното планиране към момента създава илюзията, че нямаме решение, че не е възможно", каза той, цитиран от БТА.

В четвъртък стана ясно, че кабинетът е изпратил първи вариант на сметките на държавата за следващата година в Брюксел.

Бюджетът за 2027 година предвижда ново повишение на максималния осигурителен доход – от 2300 евро на 2400 евро, както и на минималните осигурителни прагове. Минималната заплата бе обявена за 660 евро.

В петък КНСБ и нейните основни членове организират национален протест и автошествие в София под надслов "За по-високи доходи!". Те ще настояват в бюджета за 2027 г. да се предвиди поне 10% ръст на доходите.