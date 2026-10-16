COOLt с Петя Дикова навлиза в нова дигитална среда

Емблематичното лайфстайл предаване на bTV ще достига до аудиторията първо в стрийминг платформата VOYO

След 14 успешни сезона в ефира на bTV лайфстайл предаването COOLt с Петя Дикова преминава в следващ етап на развитие с модернизиран формат, съобразен със съвременните навици за потребление на съдържание.

Утвърдило се като водеща платформа за лайфстайл журналистика, светски и културни новини, ексклузивни интервюта и срещи с най-големите звезди в България и по света, предаването продължава в digital-first модел. Новите епизоди на COOLt с Петя Дикова ще бъдат достъпни ексклузивно всяка седмица на стрийминг платформата VOYO, а зрителите ще могат да гледат най-интересните акценти в телевизионния ефир и социалните мрежи.

COOLt запазва своя характерен стил, емоция и разпознаваемия журналистически почерк на Петя Дикова, като ще предложи още по-динамично съдържание. Форматът ще се развива като ексклузивно дигитално предаване на VOYO с премиера всеки четвъртък, с гостувания на Петя Дикова в сутрешния блок на bTV „Тази сутрин" в петък с най-интересните акценти и интервюта от предаването ѝ, и чрез специално адаптирани формати за всички социални платформи на bTV.

„COOLt винаги е било предаване, което следва времето си. Когато стартира преди 13 години като първото лайфстайл предаване, реализирано от екипа на bTV Новините, то бързо се утвърди като модерна и различна телевизионна територия. Днес потребителите все по-често откриват любимото си съдържание през телефона и дигиталните платформи, затова за нас е напълно естествено да ги последваме там. Запазваме всичко, което хората обичат в COOLt - любопитните срещи, интересните истории и емоцията, която създаваме всяка седмица, и го развиваме в средата, в която аудиторията живее, общува и открива ново съдържание всеки ден", споделя водещата Петя Дикова.

Специално място в еволюцията на COOLt заема VOYO - стрийминг платформата на bTV, която последователно разширява каталога си с оригинално българско съдържание и нови формати, създадени за дигитална аудитория. Именно там зрителите ще могат първи да гледат новите епизоди на COOLt, получавайки ранен достъп до ексклузивни интервюта, вдъхновяващи срещи и авторски истории с Петя Дикова, създадени специално за дигиталната среда.