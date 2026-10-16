Компанията ще представи 5 премиери, включително новата за България офроуд марка 212, и ще предлага специални цени, безплатно „Каско“ и зарядни станции. Два автомобила от портфолиото на Чайна Мотор ще участват в голямата томбола на изложението

Водещият вносител на нови китайски автомобили в България - Чайна Мотор Къмпани АД, ще бъде най-големият изложител с най-мащабния щанд на първото издание на Asia Motor Show, което ще се проведе от 22 до 26 октомври в Интер Експо Център – София.

Компанията ще представи 4 марки и близо 20 модела в различни сегменти на пазара – компактни градски автомобили, ванове, SUV и високопроходими офроуд автомобили. Сред тях ще има както такива с традиционно задвижване, така и изцяло електрически и plug-in хибриди, всички оборудвани със съвременни технологии, системи за безопасност и асистенция на водача. Посетителите ще имат възможност да получат подробна информация за всеки модел, да се запознаят с актуалните предложения за покупка и да направят тестово шофиране.

Пет премиери и нова офроуд марка за България

Наред с разнообразна гама от автомобили на добре познатите вече на българския пазар - DONGFENG, FORTHING и M-HERO, за първи път в България и специално за посетителите на Asia Motor Show ще бъде изложена легендарната китайска офроуд машина - 212 (повече ТУК). Последната има дългогодишна история в Китай и е позната със своите високопроходими автомобили, съчетаващи характерен офроуд дизайн и съвременни технологии.

На щанда на Чайна Мотор ще дебютират общо пет нови модела:

Dongfeng Vigo – ново EV попълнение в гамата на DONGFENG;

– ново EV попълнение в гамата на DONGFENG; Dongfeng MAGE PHEV – plug-in хибриден SUV модел;

– plug-in хибриден SUV модел; Forthing TK5 – нов модел в портфолиото на FORTHING във варианти ЕV и PHEV;

– нов модел в портфолиото на FORTHING във варианти ЕV и PHEV; Два модела от новата марка 212;

Специални цени и подаръци само по време на изложението

Чайна Мотор е подготвила и специални промоционални предложения за посетителите на Asia Motor Show, валидни от 22 до 26 октомври 2026 г. или до изчерпване на определените количества. Освен преференциални цени и атрактивни условия за покупка, клиентите ще могат да се възползват и от допълнителни подаръци и предимства при покупка на изложението:

Безплатно „Каско“ за една година в ЗД Евроинс АД при закупени определени модели от портфолиото на компанията;

при закупени определени модели от портфолиото на компанията; Подарък-зарядна станция при покупка на всеки изцяло електрически (BEV) или plug-in хибриден (PHEV) модел от гамата на Forthing

Два автомобила от Чайна Мотор в голямата томбола на Asia Motor Show

Чайна Мотор ще има специално участие и в една от най-големите атракции на изложението – томболата за чисто нов автомобил, организирана от Asia Motor Show. Компанията предоставя два от общо петте автомобила, измежду които един посетител-късметлия ще може да избере своята награда. Двата модела от портфолиото на Чайна Мотор са:

Forthing T5 EVO – SUV модел с динамичен дизайн;

– SUV модел с динамичен дизайн; Dongfeng BOX – компактен 100% електрически градски автомобил;

Повече информация за Чайна Мотор и DONGFENG - на chinamotor.bg.