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А1 вече приема предварителни поръчки за iPhone Duo advertorial icon

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А1 започва да приема предварителни поръчки за iPhone Duo от днес, 16 октомври, в 15:00 ч., а официалните продажби стартират в петък, 23 октомври, от 08:00 ч.

iPhone Duo е първият сгъваем iPhone и разполага с голям, впечатляващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей в компактен дизайн и преосмислено, но познато iOS изживяване. С Pro производителност, усъвършенствана система от камери с изцяло нови начини за заснемане, забележителна издръжливост и впечатляващ живот на батерията, която издържа целия ден, Duo не прилича на никой iPhone досега. Моделът се предлага в два впечатляващи цвята – Star White и Night Sky.

Клиентите могат да закупят iPhone Duo на цена от 2 119,98 евро в брой с план Unlimited Ultra или 102,50 евро на лизинг за 24 месеца за 256 GB версия. Подробна информация относно цените и наличностите можете да откриете на a1.bg.

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