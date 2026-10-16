Българинът изхвърля по 96 килограма храна годишно

За трета година Българска хранителна банка и „Фантастико" с обща кампания за спасяването на храна

Всеки европеец губи по 129 килограма храна годишно, която изхвърля, без да е консумирал. Това сочат последните данни на Евростат, които се отнасят за 2024 г. В ЕС тогава са генерирани 57,9 млн. тона хранителни отпадъци.

Данните за България са от предходната 2023 г., когато изхвърлената храна е достигнала 617 хиляди тона или по 96 кг на човек годишно. Делът на хранителните отпадъци, генерирани от домакинствата е 43%, следван от производството и преработката на храни с 25% дял, от заведенията – 22% и при първичното производство – 10%. Тези данни бяха изнесени в Световния ден на прехраната при старта на третата поред кампания на „Фантастико Груп" и Българската хранителна банка „Не е за изхвърляне".

„Темата за отговорното потребление и намаляването на разхищението на храни е наш приоритет във всекидневната ни работа. Част от усилията ни в това отношение е изграждането на модерен логистичен център, с което се избягва натрупването на излишни количества в супермаркетите, стриктният контрол върху сроковете на годност, като при необходимост се намаляват цените. Към всичко това тази година инвестирахме и в национално представително проучване, за да анализираме конкретните причини за загубата на храни и да видим какво още всеки от нас може да направи", каза изпълнителният директор на търговската верига Светослав Гаврилов.

Тази година съвместната инициатива с хранителната банка „Килограм доброта" ще се проведе на 28 и 29 ноември в 10 супермаркета „Фантастико". Всеки клиент ще има възможност да дари продукт по избор, а в края на кампанията веригата се ангажира дари и 10 тона храни в подкрепа на Българската хранителна банка.

Миналата година хранителната банка е спасила от разхищение 486 110 кг храни на стойност 2,082 млн. евро. Тези продукти са стигнали до 87 941 нуждаещи се от цялата страна.

Според проучването 51% от домакинствата у нас са изхвърляли храна през последните 30 дни, 25% го правят поне веднъж седмично, а 63% от анкетираните се опитват активно да намалят количеството изхвърлена храна.