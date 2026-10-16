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Технополис стартира предварителни поръчки за първия сгъваем iPhone Duo на Apple advertorial icon

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Завладяващите iPhone Duo идват в два изискани цвята

Новите iPhone Duo ще могат да бъдат предварително поръчани от хипермаркети Технополис, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app. Клиентите ще могат да заявят своя желан модел от 15:00 ч. на 16 октомври, а доставките ще започнат на 23 октомври 2026 г.

Първият сгъваем iPhone Duo идва с голям завладяващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей и компактен дизайн, който лесно се побира в джоба. Предлага преосмислено, но познато iOS изживяване, професионална производителност, усъвършенствана система от камери с изцяло нови възможности за заснемане, изключителна издръжливост и впечатляващ живот на батерията, която издържа през целия ден. Потребителите ще могат да направят своя избор между два изискани цвята Star White и Night Sky.

Повече информация за цени, наличности и характеристики за желания модел iPhone Duo може да бъде открита във всички 36 хипермаркета Технополис в цялата страна, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app.

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