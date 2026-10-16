Екатерина Захариева и Атанас Пеканов: Парите за иновации от Европа не са за сметка на земеделието и кохезията

Отбрана, космос и изкуствен интелект са секторите с приоритет - и в трите България има потенциал

Новият бюджет на Европа ще влезе в сила през 2028 година, но технологичното развитие на света е толкова бързо, че Европа няма никакво време да чака още една година. Затова тази година стартирахме най-големия рисков инвестиционен фонд в Европа - Scaleup Europe Fund. Това е инвестиция от 1 млрд. евро по програма „Хоризонт Европа", като целта е да бъдат привлечени 4 млрд. евро от частния сектор. Трябва да кажа, че сигналите от пазара са толкова добри, че най-вероятно ще надминем тези 5 млрд. евро и ще достигнем съотношение едно към шест - тоест на всяко евро публична инвестиция да се падат шест евро частен капитал. Твърде вероятно е в началото на следващата година фондът да достигне 7 млрд. евро.

Това съобщи еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева по време на дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателствата пред компаниите по този път.

Дискусията се проведе, докато в Брюксел дебатите за новия европейски бюджет не могат да стигнат до общо решение и ще продължат в края на ноември. В основата на спора са два лагера. Едните са "пестеливите" - Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция, Дания и Финландия, които настоявят за по-малко разходи. България е сред 17-те страни, познати като "приятели на кохезията", които защитават средствата за сближаване и земеделие. Групата иска новите европриоритети да бъдат финансирани при запазване на основните политики на блока.

Кохезия и земеделие обаче не са единствените приоритети за България.

Захариева бе категорична, че иновациите означават не само суверенитет и просперитет за Европа, а че засягат живота на всички ни. Водят до откриването на повече работни места, по-добри лекарства, по-добър стандарт на живот, по-малко бюрокрация. Трябва да е ясно, парите за иновации и наука не са за сметка на парите за земеделие и регионално развитие. Освен това малко известен факт в България е, че всяка държава може да отдели за иновации част от средствата за кохезионна политика, обясни българският еврокомисар Екатерина Захариева.

Ето защо председателят Фон дер Лайен постави иновациите на много високо място в нашия политически дневен ред. Аз съм първият член на Комисията, отговарящ за стартиращите предприятия. Миналата година стартирахме първата Европейска стратегия за стартапи и скейлапи. Предложихме да удвоим финансирането за научни изследвания и иновации в рамките на следващия дългосрочен бюджет - общо 175 милиарда евро. Европейският парламент поиска дори 200 милиарда. Важният въпрос е колко от тях ще бъдат одобрени от държавите членки. Миналата събота Ирландското председателство на Европейския съюз предложи бюджетна рамка, в която парите за нашата програма за иновации - „Хоризонт Европа", намаляват на 158 милиарда, каза еврокомисарят и заяви, че иновациите не трябва да се разглеждат като разход, а като инвестиция.

Захариева заяви пред залата, че по изчисления на ЕК всяко едно евро, вложено в иновации, връща 11 евро в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Това означава, че 17 милиарда евро по-малко бюджет за иновации ще ни донесат загуба от 187 милиарда евро. А всеки един милиард по-малко означава 1700 бенефициенти да останат без финансиране, да оставим без подкрепа 600 университета и 2600 млади учени, обясни тя.

Екатерина Захариева благодари на вицепремиера Пеканов за подкрепата на предложението на Европейската комисия. Благодаря на хилядите учени, университети, стартапи, евродепутати, министри и политици за декларациите и изявленията и се надявам Европа, която всъщност е един богат континент, да има достатъчен бюджет, за да бъде световен лидер в иновациите, добави тя.

Отделянето на повече средства за иновации не е в борба със старите политики на Европейския съюз - нито с кохезионната, нито със селскостопанската. Защото при тези нови изпитания, които срещаме, реалността е, че Европа просто има нужда от по-голям бюджет. Това е позицията, която българското правителство защитава. Този по-голям бюджет ще даде възможност именно да се направят важните инвестиции на европейско ниво в иновации, за най-добрите, и там ние трябва да присъстваме.

Тази позиция на българската държава изрази на форума и вицепремремиерът Атанас Пеканов.

Българското правителство не се противопоставя на въвеждането на централизиран фонд за конкурентоспособност от европейския бюджет, който да помага на най-силните в Европа. Но е важно как ще се приложи този фонд. Защото ако той помага само на най-големите, които могат вече да покрият цяла Европа, това ни поставя в доста трудна ситуация, тъй като няма все още български компании с този мащаб.

Но ако това да си добър и конкурентоспособност също е фактор, за да получаваш средства от този фонд, аз всъщност не съм толкова голям песимист. Смятам, че България има с какво да печели в следващите години, каза още Пеканов.

Той изброи и основните направления, които ще се финансират от Scaleup Europe Fund.

На първо място е отбраната - сектор, в който България има традиции и който ще е много важен и за бъдещето.

На второ място е сектор космос, в който в последните години, благодарение на една водеща компания - Endurosat, имаме успехи. "Успехите на една водеща голяма компания водят до нови успехи на други компании, които стават част от тази екосистема и това трябва да е целта ни за следващите месеци и години", обясни Пеканов.

На трето място е изкуственият интелект. "Там имаме водещ научен институт - INSAIT, с който трябва да се гордеем. Сега въпросът е как този научен институт да се скалира, да бъде по-близо до бизнеса, как бизнесът да интегрира решенията, които той предлага, и да ги използва именно за да става по-ефективен, по-високопроизводителен", допълни вицепремиерът.

Бъдещият фонд за конкурентоспособност трябва да бъде направен така, че да работи за партньорства, за консорциуми от най-големи и по-малки. По-малките са по-гъвкави, могат по-бързо и по-динамично да предоставят технологични решения и именно там България ще може да се включи, смята Пеканов.

Според него в същото време по-големият бюджет ще даде възможност на България да запази средствата по кохезионна политика и за наука.