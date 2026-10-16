БНБ понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през следващите две години

Инфлацията ще се ускори до 5,2% в края на 2026 г., според прогнозата на БНБ

Българската народна банка (БНБ) запазва прогнозата си за икономическия растеж на България през 2026 г., но понижава очакванията си за следващите две години. Това показва най-новото издание на макроикономическата прогноза на централната банка, изготвена към 21 септември тази година.

Според базисния сценарий реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 2,8% през 2026 г. През 2027 г. растежът ще се забави до 2,5%, а през 2028 г. се очаква леко ускоряване до 2,7%.

В прогнозата си от юни БНБ предвиждаше сходен растеж от 2,8% за тази година, но очакваше БВП да се увеличи с 2,7% през 2027 г. и с 2,9% през 2028 г.

Понижението на прогнозата за растежа през 2027 г. с 0,2 процентни пункта се дължи главно на актуализираните оценки за инвестициите в основен капитал. В новия сценарий те се очаква да намалеят в реално изражение през 2027 г., докато в прогнозата от юни се предвиждаше увеличение.

Промяната идва след значителна възходяща ревизия на инвестициите в сектор „Държавно управление" за 2026 г., при допускане за почти пълно изпълнение на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), посочват от БНБ.

По-ниските очаквания за компонентите на вътрешното търсене ще бъдат частично компенсирани от по-слабия растеж на вноса на стоки. Така приносът на нетния износ към икономическия растеж ще се промени от отрицателен на положителен.

За 2028 г. прогнозата за растежа на реалния БВП също е понижена с 0,2 процентни пункта. Основната причина е очакваното по-слабо увеличение на частното потребление, свързано с ревизията надолу на прогнозите за растежа на заплатите в частния и публичния сектор през 2027 и 2028 г. Допълнително влияние ще окаже и по-малкият размер на фискалните трансфери към домакинствата, което ще ограничи покупателната им способност спрямо очакванията от юни.

БНБ очаква годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), да достигне 5,2% в края на 2026 г. За сравнение, в края на 2025 г. тя е била 3,5%. Средногодишната инфлация за тази година се прогнозира да възлезе на 4,6% при 3,5% през миналата година.

През 2027 г. се очаква инфлацията да се забави до средногодишно равнище от 3,1%, а в края на периода да достигне 2,9%. Основен фактор за забавянето ще бъдат енергийните продукти, най-вече заради високата база от 2026 г. и допусканията в базисния сценарий за движението на цените на суровините на международните пазари.

В същото време инфлацията при услугите се очаква да остане висока през 2027 г. При храните прогнозата е за ускоряване на поскъпването заради косвеното влияние на по-високите цени на енергийните продукти през предходната година.

През 2028 г. средногодишната инфлация се очаква да продължи да се забавя и да достигне 2,9%, а в края на годината да бъде 2,6%.

Според БНБ растежът на цените във всички основни компоненти на потребителската кошница ще се забави спрямо предходната година, с изключение на енергийните продукти. При тях се очаква натиск заради предвиденото въвеждане в Европейския съюз на Европейската схема за търговия с квоти за емисии (ЕСТЕ 2).

По оценки на централната банка въвеждането на ЕСТЕ 2 в България без паралелни фискални компенсаторни мерки за засегнатите домакинства би повишило средногодишната инфлация през 2028 г. с 0,5 процентни пункта.

Европейската схема за търговия с емисии е механизъм, който определя цена на въглеродните емисии чрез задължения за доставчиците на горива.

БНБ понижава прогнозата за инфлацията през 2026 и 2027 г.

В сравнение с прогнозата си от юни централната банка намалява с 0,4 процентни пункта очакванията си за средногодишната инфлация през 2026 и 2027 г. Прогнозата за 2028 г. остава сходна с предишната.

Ревизията за 2026 г. отразява по-слабия очакван растеж на потребителските цени както в края на годината, така и на средногодишна база. Основната причина е по-ниската инфлация при храните, след като през последните отчетни месеци цените им са нараствали по-бавно от предвиденото в прогнозата от юни 2026 г.

Допълнителен фактор са по-слабите очаквани вторични ефекти от поскъпването на енергийните продукти върху останалите компоненти на инфлацията. Тази оценка е съобразена с наблюдаваното през последните месеци пренасяне на по-високите енергийни цени към други стоки и услуги.

За 2027 г. прогнозата за общата инфлация също е ревизирана надолу, като основният принос за промяната отново се очаква да дойде от хранителните продукти.

Геополитическото напрежение създава рискове за икономиката

Несигурността пред прогнозата за развитието на българската икономика остава значителна заради задълбочаването на геополитическото напрежение между САЩ и Иран и последвалото повишение на международните цени на енергийните суровини, се посочва в документа.

При заложените в базисния сценарий технически допускания за външната икономическа среда БНБ определя рисковете пред растежа на реалния БВП като балансирани за 2026 г. За 2027 и 2028 г. обаче преобладават рисковете от по-слаб икономически растеж.

При инфлацията рисковете са оценени като по-високи за 2026 и 2027 г., докато за 2028 г. се определят като балансирани. Основният източник на несигурност и в този случай е външната среда.

Според оценката на БНБ към края на септември е вероятно цената на суровия петрол да остане до края на 2026 г. над равнището, заложено в базисния сценарий. Това би довело до по-висока инфлация при енергийните продукти през тази година, като поскъпването може да се пренесе и към останалите компоненти на инфлацията в края на 2026 г. и през 2027 г.

Подобно развитие би имало неблагоприятни последици за реалните доходи на домакинствата и би увеличило производствените разходи на фирмите. В резултат може да се стигне до отслабване на частното потребление и инвестиционната активност през 2026 и 2027 г., предупреждават от централната банка.