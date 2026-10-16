Стефан Белчев: Бюджет 2027 г. няма да бъде като фирма за бързи кредити

Бюджет 2027 г. няма да бъде като фирма за бързи кредити. Това заяви депутатът от „Прогресивна България" и председател на парламентарната комисия по икономическа политика Стефан Белчев пред NOVA NEWS. Той коментира протеста на КНСБ с искане за по-висока минимална работна заплата, както и предстоящите бюджетни политики.

Синдикатите настояват минималното възнаграждение да достигне 690 евро при предложени 660 евро. Белчев заяви, че протестът е очакван, и защити позицията на управляващите за по-строга бюджетна дисциплина.

„Това са хора, чиято работа е да защитават правата на работещите. Но в крайна сметка бюджет 2027 г. няма да бъде като фирма за бързи кредити. Оттук нататък ще има ясни разчети. Няма да се раздават пари на парче. Ще има един наистина строг разчет. Виждате, че министерството на финансите вече открехна завесата и посочи някои приходни мерки. Чакаме и конкретика за разходите, за да можем да започнем сериозния дебат в Народното събрание", заяви Белчев.

Председателят на икономическата комисия изключи възможността да бъде възстановен старият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който би довел до размер от 690 евро. По думите му действащата формула вече е заложена в Кодекса на труда и не може да бъде променяна в обратна посока.

„Тази нова формула вече е гласувана в Кодекса на труда, така че тук имаме четири много ясни икономически критерия, които няма как да върнем назад. Това са покупателната способност, общото ниво на заплатите, темпът на растеж, както и дългосрочната производителност на труда", посочи депутатът.

Белчев защити предложението за минимална заплата от 660 евро, като обърна внимание, че то предвижда увеличение с 6,5% спрямо сегашното възнаграждение.

„Защо никой не коментира, че в крайна сметка в момента се предлага увеличение от 6,5% на минималната работна заплата? Тоест от 620,20 евро тя скача на 660 евро. Да, както каза и нашият премиер, на всички ни се иска тя да бъде 1000 евро, даже и над 1000 евро, но в момента това е нещото, с което ние разполагаме", заяви Белчев.

Сред останалите теми в разговора беше планираният данък върху свръхпечалбите, в чийто обхват може да попаднат и големите търговски вериги. Според депутата някои сектори са постигнали значителни печалби както по време на пандемията от COVID-19, така и след нея.

„Разбира се, че работодателите ще кажат, че данъкът върху свръхпечалбите не е добра идея, но в крайна сметка и ние сами виждаме, че има някои сектори в нашата страна, които, дали заради COVID-19, или заради ситуацията след пандемията, се оказаха в доста печеливш сценарий. Тук говорим най-вече за банките, за застрахователите, защо не и за големите търговски вериги. Виждате за какви надценки става въпрос при тях", заяви председателят на икономическата комисия.

Белчев коментира и недоволството срещу фискалната политика на правителството. Той посочи, че още в началото управляващите са били наясно с риска от протести както на синдикатите, така и на бизнеса.

„Още в самото начало знаехме, че над нас тегне един дамоклев меч - от едната страна да са палатките, а от другата - тракторите. Вече виждаме ясни сигнали от хората от синдикатите. Най-вероятно в някакъв момент ще има сигнал и от бизнеса. Но в крайна сметка трябва да имаме последователна политика, предвидими данъци и предвидими разходи, за да можем да кажем, че 2027 г. наистина е благоприятна за нас и да продължим напред", заяви той.

В разговора беше засегната и сигурността в Черноморския регион, както и възможните последици от продължаващата война. Белчев предупреди, че рисковете не засягат единствено туризма, а и доставките по море.

„Рисковете не се ограничават само здо туризма. Виждате, че всеки ден започнаха да стават инциденти. Тук говорим изобщо за опасност за доставките, които идват по море. За съжаление, ние сме много малки на фона на цялата тази война и наистина трябва да се съобразяваме с обстановката, тоест да участваме заедно с целия блок на НАТО в добрата защита на нашите морски граници", заяви депутатът.

По темата за отбраната Белчев посочи, че България трябва да навакса изоставането в разходите за въоръжение и модернизация от предходните години. Според него след присъединяването на страната към НАТО през 2004 г. част от средствата, отделяни за отбрана, са били насочвани основно към заплати, което е ограничавало възможностите за обновяване на военната техника.