Царевицата в Европа поскъпна до 339 долара за тон

Цената на царевицата на европейските борси скочи рязко заради слабата реколта, достигайки 303 евро, или около 339 долара за тон. Захарта пък остана близо до най-високите си нива за последните 19 месеца. Това показва анализът на Софийската стокова борса (ССБ), предава БТА.

На борсата „Юронекст" декемврийският договор за пшеница поскъпна до 248,25 евро за тон в сряда спрямо около 242 евро в края на миналата седмица. В подкрепа на цената са по-слабото евро, засиленото търсене и покупките от инвестиционните фондове. В Чикаго пшеницата се търгуваше между 246 и 248 долара за тон.

При царевицата движението на двата пазара беше противоположно. На Чикагската борса декемврийският договор временно достигна максимално допустимия дневен спад и затвори на около 189-190 долара за тон. В Европа ноемврийският договор поскъпна от 273 евро за тон в петък до 303 евро в сряда, като само за два дни добави 26 евро. Разликата между европейската и американската цена вече надхвърля 140 долара за тон, а фуражната пшеница в Европа е по-изгодна от царевицата.

Суровата захар в Ню Йорк се търгуваше около 466 долара за тон по мартенския договор, а бялата захар в Лондон достигна 561,10 долара за тон по декемврийския договор.

На Софийската стокова борса след сделките за хлебна пшеница на 198 евро за тон от началото на месеца остава котировката „купува" за фуражна пшеница на 192 евро за тон.

При консервираните храни са сключени сделки за пастет „Апетит" на 2,56 евро за килограм, пълнени пиперки на 2,71 евро, боб яхния на 2,01 евро, зелеви сарми с ориз на 2,79 евро, скумрия в собствен сос на 3,02 евро и пилешко месо с ориз на 2,89 евро за килограм. Конфитюрът „Ягода" се предлага по 3,25 евро за килограм, а мармаладът „Шипка" – по 3,71 евро.

В подкръг „Индустриални стоки" са сключени сделки за природен газ без акциз в количество 772,20 хил. нормални кубически метра. Бензинът А95Н се търгуваше между 1308 и 1359 евро за 1000 литра, а дизеловото гориво Е5 – между 1525,62 и 1545,69 евро. Дизеловото гориво Б6 се продаде по 1550 евро за 1000 литра.

Газьолът за ПКЦ се търгуваше между 1491,21 и 1820,52 евро за 1000 литра, а пропан-бутанът – по 484 евро за 1000 литра.