Стоян Каймакчийски: Науката трябва да стига до бизнеса

Трансферът на технологии от науката към бизнеса изисква три основни предпоставки - финансиране на фундаменталната наука, подкрепа за разработките в етапа между научното изследване и пазарната реализация и изграждане на работещи екосистеми за технологичен трансфер.

Това заяви Стоян Каймакчийски, специалист по системите за трансфер на технологии по време на дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателствата пред компаниите по този път.

По думите на експерта на първо място е необходимо финансиране за фундаментална наука, защото тя създава основата за разработването на нови технологии и проекти, които могат да получат патентна защита и впоследствие да бъдат комерсиализирани. "За да има значими резултати, е необходима критична маса от разработки с потенциал за приложение в индустрията", каза той.

Втората ключова предпоставка е финансирането на т.нар. „долина на смъртта" - етапа, в който една разработка вече има потенциал, но все още не е достатъчно развита, за да привлече частен капитал. В този момент публичното финансиране за научни изследвания може да е приключило, докато фондовете за рисков капитал все още не проявяват интерес заради високия риск, обясни той.

Затова според Каймакчийски са необходими специализирани финансови инструменти, включително грантове и дялово финансиране, които да подпомагат разработките в този междинен етап. По думите му вече има два или три фонда за рисков капитал, които ще адресират именно този проблем и ще подпомогнат преодоляването на разрива между научната разработка и нейната пазарна реализация.

Третият задължителен елемент са екосистемите за трансфер на технологии на местно и институционално ниво. Ключова роля в тях имат офисите за трансфер на технологии в университетите и научните институти. "Те трябва да организират и подкрепят целия процес - от правните и икономическите въпроси до намирането на подходящ модел за реализация на разработката", сподели експертът.

И обясни, че тези звена не бива да се разглеждат единствено като административни структури, тъй като от тяхната работа до голяма степен зависи дали една технология ще достигне до бизнеса и ще намери реално приложение.

Каймакчийски обърна внимание и на европейските правила за държавните помощи, които се прилагат при публично финансиране на науката. Те поставят определени изисквания, които трябва едновременно да защитават обществения интерес и средствата на данъкоплатците, вложени в научни изследвания, и да позволяват разработките да бъдат привлекателни за бизнеса.

"Сред основните възможности за комерсиализация са лицензирането на технология към вече съществуваща компания и създаването на спин-оф дружество, което да развива и предлага продукта или технологията на пазара. В идеалния случай приходите от комерсиализацията трябва да се реинвестират в нова научна дейност. Така ще се създават нови разработки с потенциал за пазарна реализация и ще се изгради устойчив цикъл между науката и бизнеса", коментира още специалистът по системите за трансфер на технологии.