Петър Статев: За да има иновации, спешно трябва да се реши въпросът с функционалната неграмотност

На пръв поглед имаме всичко - има пари, има фондове, какви ли не работи има. Но на пръсти може да изброим еднорозите в България. Много често за иновациите се говори като за нещо, което може да се случи по рецепта за гювеч или капама. Не става така. Иновацията не може да бъде създадена по рецепта. Единственото, което можем да направим в обществения сектор, е да създаваме условия.

Това каза Петър Статев, ръководител на направление HPC и AI в "София Тех Парк" и председател на Европейския цифров иновационен хъб за големи данни, високопроизводителни изчисления и изкуствен интелект по време на дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа".

Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателствата пред компаниите по този път.

По думите на Статев две неща изискват изключително спешна намеса, когато говорим за иновации. Първото е функционалната неграмотност на учениците.

"Ако нямате мислещи деца, за какви иновации говорим? Нищо няма да произлезе. Битката с функционалната неграмотност не може да бъде работа единствено и само на Министерството на образованието и науката. Битката с функционалната неграмотност, не само със знанието, а със способностите, според мен е най-голямата битка, която нашето общество трябва да разпознае и да проведе. За съжаление, в сферата на образованието се водят доста непродуктивни разговори", смята той.

На второ място той говори за наличните инструменти за подкрепа на иновациите. "Каква е разликата да кандидатствате по един европейски и по един български конкурс?, попита Статев и отговори: "Когато българските фирми кандидатстват по европейски проекти, обстоятелствата, които трябва да бъдат проверени, са декларативни. В нашите национални програми вие трябва да докажете какво сте. И оттук нататък се очертават едни 45 кг хартия".

"В „София Тех Парк" миналата година създадохме Центъра за иновации в отбраната. И знаете ли как трябва да работи Центърът за иновации в отбраната - по Закона за обществените поръчки. Който и когато да е участвал в обществена поръчка, може ясно да си даде сметка колко неефективен е подходът", коментира Петър Статев и добави, че на политическо ниво трябва да бъде направен ясен анализ за ефективността на инвестирането на публични средства при сегашните механизми.

"Пари има, даже понякога остават, но големият въпрос е дали ние ги инвестираме по най-подходящия начин. Аз лично считам, че не. Но да правите иновации през Закона за обществените поръчки - за мен това е оксиморон", добави още той.

Шефът на икономическата комисия Стефан Белчев обясни, че трябва да се намери баланс при обществените поръчки, така че да не бъдат пречка.

В отговор на този въпрос думата взе шефът на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев, според когото може да се намери баланс, при който обществените поръчки да не бъдат котва, а реален помощник и постоянен контрол за коректното изпълнение. "Всички знаем примерите с мантинелите и магистралите през последните 15-20 години. Обществените поръчки са едно необходимо зло", каза Белчев, уточнявайки пред участниците във форума, че е бивш ревизор и вътрешен одитор.