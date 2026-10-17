Павлин Добрев: Човекът остава най-скъпият ресурс в ерата на изкуствения интелект

Българските софтуерни компании са доста напред по отношение на внедряване на изкуствен интелект. По данни от Евростат България е на пето място в Европейския съюз по добавена стойност, генерирана от информационните и комуникационните технологии - с около 8%. Също според Евростат обаче внедряването на изкуствен интелект в българските предприятия е около 7,5% - това е на едно от последните места.

Това каза Павлин Добрев, член на УС на БАСКОМ и директор в "Бош Диджитъл" на дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа".

Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателства пред компаниите по този път.

Според Добрев, когато говорим внедряването на изкуствения интелект са важни две направления: едното е индустриализацията на агентите, а втората част е свързана с новите направления - конкретно световните модели.

"В момента всъщност най-скъпата част се оказва човекът. Ако може да се автоматизира един процес с достатъчно guardrails (термин, който се използва за контролни механизми, правила и ограничения, които не позволяват на дадена система да излезе извън безопасните и желаните граници), с достатъчно изкуствен интелект, по този начин се получава висока добавена стойност", смята той.

"Едно от основните неща, за които се говори, е европейският суверенитет. Замислете се, последните дни имаше по отношение на Украйна ползване на Starlink. Американците в един момент решиха, че Украйна не им играе по свирката, и го спряха. Технологичният суверенитет е също част от отбранителната индустрия. Изкуственият интелект не е само нещо, което ви отговаря, а нещо, което може да свърши работа вместо вас. Проблемът е, че може да свърши работа вместо вас по начин, който не очаквате", коментира Павлин Добрев нежеланите ефекти и даде рецептата за развитието на иновациите у нас - да работи триъгълникът между науката и образованието, бизнеса и политиците.