Проф. Лидия Гълъбова: Не можем да имаме иновации без човешки капитал

Няма как да имаме иновации без човешки капитал. Много се говори за финансиране, за фондове, за организации, за политики, за екосистема. Но въпросът е кой създава иновациите, защото ако няма кой, на практика останалото е почти безсмислено. Тук е ролята на университетите като естествена среда за създаване на така необходимия човешки капитал.

В това е убедена заместник-ректорът на Техническия университет - София, проф. Лидия Гълъбова, която бе един от говорителите на дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателствата пред компаниите по този път.

Проф. Гълъбова е дългогодишен изследовател и преподавател по иновационен мениджмънт, технологично предприемачество и зам.-ректор по международната дейност и интеграцията в Техническия университет – София. Тя е анализирала националните иновационни системи в различни страни от ЕС и значението им за изграждането на икономика на знанието.

Важен фактор за развитието на иновациите, технологичния трансфер и ръста на икономика е човешкият капитал и инвестициите в науката. "За мен най-тежкият и най-болезнен въпрос за България е загубата на човешки капитал. Да, факт е, че ние го създаваме. Ние създаваме хора, които могат, които мислят, които знаят, но един огромен процент от тези хора не работят в България или не работят за България. И тук е големият проблем, който остава - кой ще създава иновациите, за да може България да се придвижи напред в международните ранкинг системи за иновации на заслуженото си място", попита проф. Гълъбова.

По думите й без здраво, стабилно ядро на финансиране на науката няма как да се постигне устойчивост.

"В момента какво се случва на практика - много научни групи работят, имат добри достижения за 1, 2, 3 години, но науката и особено иновациите искат време - за период от 3, 4, 5, 10 години, тогава се вижда резултат. Когато сме ограничени в проектното финансиране, проектът свършва, идва нов проектен период. Те могат дори да решат да спрат своето научно развитие или да го пренасочат спрямо следващия конкурс и по този начин се получава една фрагментация, накъсване и липса на устойчивост. Когато технологиите изпреварват натрупването на знания и генерирането на човешки капитал, тогава започваме да имаме проблеми. Бурното развитие на технологиите, в частност на изкуствения интелект, изпреварва темповете, с които широката маса от ползватели придобива знания и компетенции как правилно да ги използва. И това води до проблемите, от които се страхуваме и заради които търсим регулаторна рамка", обясни професорът пред присъстващите в залата.

Тя обърна внимание и на нещо, което неин колега професор поставил преди години, а именно за неочакваните и нежелани последици от иновациите. Според Лидия Гълъбова това е важен въпрос, който засяга човечеството. "И това не като критика, а отворена врата, за да намерим важните решения", уточни проф. Гълъбова.