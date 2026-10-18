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Подводен дрон разкрива тайните на Черно море (Видео)

Симона Димитрова

[email protected]

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Той се спуска там, където водолаз трудно би достигнал. Може да маневрира в тесни пространства, да заснема морския живот и да разкрива тайните на Черно море. Събира вода и други обекти, чрез които пази следи, невидими за човешкото око. С пробите, които предоставя на учените, може да се открива ДНК на околната среда и да се установи кои видове са обитавали даден район от българското море.

Как чрез този подводен дрон учените от Института по океанология към БАН ще разкрият непознатия свят на дълбините - вижте във видеото.

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Подводен дрон разкрива тайните на Черно море (Видео)