Подводен дрон разкрива тайните на Черно море (Видео)

Той се спуска там, където водолаз трудно би достигнал. Може да маневрира в тесни пространства, да заснема морския живот и да разкрива тайните на Черно море. Събира вода и други обекти, чрез които пази следи, невидими за човешкото око. С пробите, които предоставя на учените, може да се открива ДНК на околната среда и да се установи кои видове са обитавали даден район от българското море.

Как чрез този подводен дрон учените от Института по океанология към БАН ще разкрият непознатия свят на дълбините - вижте във видеото.