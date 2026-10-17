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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23751663 www.24chasa.bg

Мадяр: Зеленски поиска ЕС да разреши транзита на украинско зърно

Димитър Мартинов

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Володимир Зеленски. СНИМКА: Личен профил във фейсбук

Съседните на Украйна страни от Европейския съюз - Полша, Румъния, Словакия и Унгария, да позволят транзита на пратки с украинско зърно заради руската блокада в Черно море. Това е помолил президентът Володимир Зеленски, съобщи унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от Ройтерс.

Унгария няма да възрази срещу мярката. Нейното условие е украинските зърнени товари единствено да преминават през територията на страната, каза още Мадяр пред унгарската телевизия Ер Те Ел (RTL).

Вчера Мадяр се споразумя със Зеленски за възстановяване на отношенията между Украйна и Унгария по време на двустранна среща в кулоарите на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел, пише БТА.

Унгария е готова да окаже помощ с всички възможни дипломатически средства за постигане на спиране на огъня и траен мир в Украйна, каза вчера Мадяр след срещата си със Зеленски и изрази пред украинския президент пълната си солидарност с Киев пред лицето на "нечовешката руска агресия".

Володимир Зеленски. СНИМКА: Личен профил във фейсбук

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