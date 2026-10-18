Доц. Мариана Тодорова: ЕС може да изостава, но светът признава нашите регулации за изкуствения интелект

Европейският съюз може да е тромав, бюрократичен, да изостава от внедряването повсеместно на изкуствен интелект в различни области, но всъщност това може да се окаже неговото предимство, но този прозорец от възможности, няма да е отворен дълго.

Това смята доц. д-р Мариана Тодорова, футуролог от Института по философия и социология към Българската академия на науките, която взе участие в дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателствата пред компаниите по този път.

Доц. Тодорова сподели впечатленията си от една друга, много по-мащабна дискусия, в която е участвала - на общото събрание на ООН в САЩ. Там тя е член на високопоставения панел за генерален или съзнателен изкуствен интелект (AGI) към UNCPGA (Съвета на председателите на Общото събрание на ООН). Сред експертите в него са футурологът Джером Глен, който консултира организации и правителства, един от пионерите в AI сферата Стюарт Ръсел, носителят на наградата "Тюринг" и един от най-цитираните учени по въпросите на невронните мрежи Йошуа Бенджио и основателят на "Скайп", който е и сред ранните инвеститори в "Антропик" Яан Талин.

Групата им проведе среща със Съвета на председателите на Общото събрание на ООН и новия председател на Общото събрание Халилур Рахман. В разговора те изтъкнаха аргументите си за глобално споразумение и регулация за AGI и препоръката си - ако възникнат по-сериозни рискове, разработването на технологията да се забави.

"Аз и Ян Таалин бяхме единствените участници от Европа. ЕС е изключен от този дебат, който се води предимно между САЩ и Китай", подчерта Тодорова. Това, което ние в Европа обсъждаме сега, там се дебатираше преди две години. Сега всичко се центрира около дискусиите за генералния изкуствен интелект и как той ще се отрази на човечеството на различни нива. Защото моделите биха могли да започнат да се възпроизвеждат сами и ние не можем да ги контролираме, посочи тя.

За да бъдат те по-безопасни Йошуа Бенджио, един от водещите експерти в света на изкуствения интелект, смята, че те трябва да бъдат със съвсем различна архитектура от сегашната, която е с невронни мрежи. Да се премахне наградния механизъм при свръхоптимизация, но и да не се дава контрол на компаниите над мрежите.

Според Тодорова именно в тази сфера Европа може да намери своята ниша – да работи по нова архитектура на изкуствения интелект, да мисли може ли все пак етиката да бъде вградена по дизайн. Защото тя разполага с много научни изследвания и фундаментална наука, а развойната дейност в Америка или Китай стъпва до голяма степен на европейски разработки. Ние може да сме полезни с това, включително и българският институт INSAIT, защото в света няма достатъчно наука за настоящия ИИ, твърди Тодорова. Освен задълбочаване на настоящата фундаментална наука, може да търсим и пробиви в определени ниши (така както EnduroSat демонстрира в космическите науки).

Освен това част от учените в момента признават, че законодателство ни в ЕС е най-ясното, консистентното и всеобхватното за това как трябва да се регулира изкуствения интелект и осигурява етичните стандарти, които компаниите търсят. Нека потърсим повече участие на тази основа.

"Смятам, че не трябва постоянно да се обвиняваме, че Европа изостава в тази сфера, защото много скоро може да се окаже, че точно това забавяне ни предпазва от някои рискове", категорична е Тодорова. Не бива да губим никакво време повече за подсилване на европейските икономики с ИИ, но правейки го с ясни етични стандарти в дългосрочен план ще бъде по-устойчивата стратегия.