Кристина Ескенази: България има потенциал за иновации, но ни трябва ясна стратегия

България има огромен капацитет, инфраструктура и перспективни компании за развитие на иновации, но те не се използват. Нямаме нито стратегия, нито визия, нито действия.

Това е мнението на Кристина Ескенази, председател на Клъстер изкуствен интелект, както и на Биотехнологичен и здравен клъстер България, вицепрезидент на Council of the European Bioregion, който представлява над 16 000 организации, и създател на Европейския AI форум - най-голямата мрежа за изкуствен интелект в Европа. Тя беше един от говорителите в дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателства пред компаниите по този път.

Ескенази очерта основните проблеми. По отношение на изкуствения интелект един от най-големите е, че в България новото европейско законодателство не е познато. Актът за ИИ вече влиза в изпълнение, а ние нямаме нито стратегия, нито политики по него. „Глобите за неспазване на този регламент са четири пъти по-високи от GDPR", предупреди тя.

Вторият основен проблем е, че имаме огромна инфраструктура, която не се използва. У нас ще се изгради една от фабриките за ИИ – BRAIN ++ в „София тех парк". В здравеопазването – в Бургас е един от петте Европейските дигитални иновационни центрове. Участваме в европейската инициатива „1+ милиона генома" за ранна диагностика и персонализирана медицина. Имаме пет медицински университета, експерти на световно качество, най-модерната дигитална здравна система в цяла Европа - НЗИС. Има над 130 иновативни български компании с огромен потенциал в областта на биотехнологиите, изброи тя.

В същото време България е на първо място по смъртност в Европа, по брой заболели и хора, които са развили антимикробна резистентност. Но по думите й нямаме нито едно министерство, нито една агенция, на която да й пука за иновативни компании в медицината. Дигиталните хъбове трябва да започнат да работят именно за бизнеса, за комерсиализация, за иновации", убедена е Ескенази.

Но изрази и оптимизъм: „Както Питър Дейкер е казал: ако искаме да предвидим бъдещето, защо да не вземем да участваме в неговото изграждане? Аз съм сигурна, че България е точно там".