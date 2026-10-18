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Любомир Станиславов: В България може да има големи индустриални зони само за автомобилна индустрия

Албена Арабаджиева

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Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив клъстер България", по време на в дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Снимка: Георги Палейков

България има много голям шанс за развитие на автомобилния сектор. А неговият възход би се отразил върху отбранителната, софтуерната индустрия, центрове за данни. Дори в момента у нас на посещение са представители на азиатски производители на автомобили и батерии.

Това каза Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив клъстер България", по време на в дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателства пред компаниите по този път.

Станиславов представи европейския Акт за ускоряване на промишлеността, тъй като той участва в изготвянето му. Актът има за цел да увеличи дела на промишленото производство в БВП на ЕС от 14,3% на 20% до 2035 г. По думите му това ще бъде ключов документ, който ще регламентира правилата, по които ще се случват инвестиции на азиатски производители в Европа.

Актът предвижда създаването на големи индустриални зони, много по-големи от сегашните, които ще могат да повлияят върху развитието на цяла индустрия. Това е много голям шанс за България, особено в автомобилния сектор, категоричен е Станиславов.

„Всъщност автомобилната индустрия в световен мащаб изживява най-доброто си време. В момента световното производство на автомобили надмина времената преди ковид и се очаква около 2030 г. да стигне психологическата граница от 100 милиона произведени автомобила за една година. Сега са над 80 млн.

Но центърът на производството се измества от Германия, съответно Европа, в посока Азия. Катаклизми ще се случат само ако не се направи нищо", предупреди Станиславов.

Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив клъстер България", по време на в дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Снимка: Георги Палейков

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