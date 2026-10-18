Светослава Георгиева: До 15 млн. евро дава Фондът на Европейския съвет по иновации за иновационни стартъпи

До края на следващата година иновационни стартъпи могат да кандидатстват за до 15 млн. евро капитал и 2,5 млн. грантове от Фонда към Европейския съвет по иновациите.

Това съобщи Светослава Георгиева, председател на неговия Управителен съвет. Тя представи възможностите пред бизнеса по време на дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателства пред компаниите по този път.

Фондът е с бюджет 5 млрд. евро, от които към момента са свободни около една трета. Той инвестира в стартъпи в сферите биотехнологии, квантови, зелени технологии, изкуствен интелект, а за първи път – и отбрана. Фондът коинвестира с над 1000 частни фонда, които мащабират вложението 4 пъти. Половината от този бюджет вече е ангажиран, а другата 1/3 е в процес на инвестиране. Фондът има вече над 330 компании в портфейла си - най-добрите в дълбоките технологии.

"Наистина технологиите оттук нататък ще предопределят бъдещето, конкурентоспособността, отбраната, образованието, здравеопазването - всичко. Това е един фонд, който инвестира в бъдещето", представи го Георгиева. Сред подкрепените компании има и български - например "Ендуросат".

Друг инструмент, който може да подкрепи иновациите, е ScaleUp Europe. Това е най-големия рисков инвестиционен фонд в Европа. Това е инвестиция от 1 млрд. евро по програма „Хоризонт Европа", като целта е да бъдат привлечени 4 млрд. евро от частния сектор. Сигналите от пазара обаче са толкова добри, че най-вероятно ще надминем тези 5 млрд. евро и ще достигнем съотношение едно към шест - тоест на всяко евро публична инвестиция да се падат шест евро частен капитал. Твърде вероятно е в началото на следващата година фондът да достигне 7 млрд. евро, съобщи еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева по време на дискусията.

„Европа най-накрая разбра какво трябва да се направи - не само от публичните институции, а и с частния сектор. Това беше един много обективен тест за това къде най-големият капитал вижда бъдещето на Европа. Вече има 10 инвестиции. Първата беше в полско-финландска компания за наблюдения от Космоса. Много се надявам скоро да имаме и българска инвестиция", обнадеждена е Георгиева.

В него освен ЕК са влезли някои от много големите индустриални концерни, семейни офиси от Швеция, най-големият пенсионен фонд - холандския APG.

В тази връзка Георгиева изрази позиция, че е много важно пенсионните фондове в Европа да инвестират в иновации, защото в момента средствата от тях изтичат зад Океана. Затова тя приветства промяната на законодателството у нас, която дава именно тази възможност.

Програмата Invest EU също е много голяма. Тя дава гаранции на банки и банки за развитие да осигуряват рисково финансиране. Тук България също успява да се възползва. „Банките правят много инструменти за малки и средни предприятия, за иновации, за зелени технологии, инвестиции. Това е много важно, защото отключват капацитета на местната икономика", обясни Георгиева. И изрази надежда, че при конструирането на новата програма Invest EU Европа ще заложи на повече рискови инструменти.

Тя разказа и за проект, който България – Министерството на иновациите, индустрията, академичната общност, осъществява с Масачузетския институт по технологии. Негов екип ще дойде тук през януари, за да види българската иновационна екосистема, тя да се постави в контекста на европейската и глобалната и да вземе успешни модели. Вече се работи по мащабиране на някои стартъпи, а като следваща стъпка екипът се надява да направи съвместни програми с MIT за развитие на наука.