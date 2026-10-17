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Кристалина Георгиева: Не харчете пари, които нямате

Алексей Гилтяй

[email protected]

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Кристалина Георгиева Снимка: Екс/ @KGeorgieva

Не харчете пари, които нямате!

Това е съветът към българите на управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, която коментира финансовата политика на правителството.

Според нея е положителна идеята да има бюджет, който предвижда намаляване на дефицита през следващите две години, но са необходими допълнителни усилия, за да бъде постигнат устойчив резултат.

„Има положително развитие. Правителството има волята да предложи бюджет, в който дефицитът през следващите две години да падне, тоест да намалим харченето на пари, които нямаме", заяви Георгиева пред Би Ти Ви.

„Нашият съвет е, ако искате устойчиво да свалите дефицита, приходите да се основават на нещо постоянно и системно. По отношение на разходите трябва много да внимавате да не отрежете това, което ви е необходимо за повишаване на производителността на труда", посочи управляващият директор на МВФ.

Кристалина Георгиева Снимка: Екс/ @KGeorgieva

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