Спад в резервациите за лятна почивка у нас - дроновете стреснаха туристите

Нефт, зърно, китайски коли идват у нас по вода

Спад в ранните резервации за летни почивки у нас отчитат вече от туристическия бранш. Причината са руските атаки с дронове близо до бреговете на България и Румъния.

Черноморието ни е цялата източна граница и е в пряк досег със случващото се там. Абсолютна реалност е да бъдем ударени и дори да нямаме сезон догодина. Към днешна дата още не се усеща това и не можем да кажем категорично, че няма да има сезон, все още има неджда. Ранните резервации за лятото имат леко забавяне. Започнаха добре, но след ударите тази седмица има застой спрямо темпа в началото на сезонната продажба. Говорим за традиционни пазари като Германия, Великобритания, Полша, Чехия, Румъния и дори българския пазар, обясни Павлина Илиева от обединение "Бъдеще за туризма". Тя разказа, че преди дни резервацията си отменили и българи, които заявили, че ще почиват в Турция, понеже им се вижда по-безопасно. Илиева обърна внимание, че до лятото има много време и не се знае какво ще е положението тогава.

Засега няма отлив от резервации за Нова година, но има забавяне. Ако руските атаки продължат и сезонът догодина е съсипан откъм посещение на чуждестранни туристи, то българите трябва да се ориентират към почивки у нас, предложи Илиева, особено във вътрешността на страната, където е по-безопасно.

Без застраховки спираме пристанищата. Варна и Бургас не са просто едни малки пристанища, а са жизненоважни за българската икономика - от там минава импорта и експорта на нефт, зърно, всякакви обемисти стоки. Това ще бъде катастрофическо за българската икономика, предупреди икономистът Никола Янков пред bTV.

Четири кораба вече бяха ударени от Русия в българската икономическа зона, два от които потънаха, а цените на застраховките на корабите са скочили около десет пъти. Повишението е започнало веднага след първата атака.

В Европейския съюз всички пристанища искат наличие на застраховка на кораба, за да може той да товари. Без нея те не могат да пристанат във Варна или Бургас. Застрахователите могат да откажат застраховки на кораби, ако решат, че е твърде опасно, което на практика значи спиране на корабоплаването към пристанищата Варна и Бургас. Това би създало проблем и с доставките на китайски автомобили.

"България започва да бъде основен потърпевш от тази война. Ако затворим пристанищата във Варна и Бургас, ще изпитаме шок, депресия, ужасен спад на БВП, увеличаване на безработицата и ужасен инфлационен шок заради прекъснатите доставки. Затова правителството да спре да се крие под килима", призова Янков.

Сега важно е какво ще предприеме правителството, изтъкна икономистът. Той определи поведението на управляващите като "шикалкавене" и отказ да се посочи Русия като виновник.

"Не е изненадваща тяхната позиция, че нищо не предприемат, няма активни действия за защита на българската акватория и въздушно пространство, съответно икономиката и потребителите, защото те не са готови да свалят нито една руска ламаринка", каза Янков.

Според него трябва България настоятелно да поиска патрули от НАТО, разположени в далеч отвъд териториалните ни води, които да прехващат дроновете отдалеч, за да защитим търговското корабоплаване. България трябва да сваля руски цели, настоя Янков, и даде пример със снощния инцидент в Румъния, която вдигна два изтребителя F-16, за да свали два дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство над Черно море.