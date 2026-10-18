Янислав Трендафилов: Европа разполага с талант и енергия, но й липсват бързина и гъвкавост

Европа разполага с талант, научен потенциал и предприемаческа енергия. Това, което често й липсва, е достатъчно бърз и координиран механизъм за превръщането на този потенциал в стратегически способности. Но без мащаба, който предоставя Европейският съюз, европейските компании трудно биха могли да се конкурират със САЩ и Китай в области, изискващи значителни инвестиции, дългосрочна визия и достъп до големи пазари.

Тази гледна точка представи Янислав Трендафилов, който е управител на "Невроморфика" - компания, която създава чипове с изкуствен интелект от следващо поколение, понижаващи енергийната консумация над 100 пъти.

Той участва в дискусията "Иновации, които ни свързват", организирана от медийната платформа "24 часа". Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателства пред компаниите по този път.

Трендафилов разказа за собствения си опит с европейските инструменти и колко са им помогнали: "Имаме два активни проекта по Европейския фонд за регионално развитие и два по "Хоризонт".

Според него разговорът за иновации не трябва да се свежда до таланта и финансирането, а като стратегическа инвестиция в икономическата сигурност, отбранителните способности и технологичната независимост на Европа.

Програмите на Европейския съюз запълват няколко съществени празноти, които националните програми трудно могат да преодолеят самостоятелно.

На първо място това е изграждане на европейски технологични екосистеми. Европейските програми насърчават сътрудничеството между организации от различни държави и създаването на общи вериги за доставки. Така се свързват научните изследвания с индустриалното приложение, улеснява се трансферът на технологии и се отварят нови пазари. Това е особено важно за сектори, в които нито една отделна държава не разполага с всички необходими ресурси и компетенции.

На второ - икономии от мащаба в стратегически индустрии. В микроелектрониката, включително при чиповете за отбранителни приложения, достъпът до технологии за проектиране и производство е от критично значение. Изграждането на подобни способности изисква значителни инвестиции и дългосрочна визия, които трудно могат да бъдат осигурени на национално ниво.

На трето място е достъпът до възможности за иновации. Европейските програми обхващат различни етапи на технологичното развитие и различни типове организации. За компании като „Невроморфика" те предоставят реална възможност да преследват амбициозни цели, които иначе биха останали извън финансовите и организационните ни възможности. От личния си опит мога да кажа, че тези инструменти работят и създават реална добавена стойност, сподели Трендафилов.

Въпреки това според него Европейската комисия трябва да работи за премахване на административните пречки и улесняване на съфинансирането на значими и перспективни проекти.

В България например осигуряването на необходимото съфинансиране е сериозно предизвикателство за участието в редица програми. Нормативните и финансовите ограничения могат да възпрепятстват именно онези мащабни и амбициозни проекти, които имат потенциал да създадат стратегическа стойност за Европа.

Вместо да се изграждат множество междинни административни нива, усилията трябва да се насочат към осигуряване на практически услуги, инфраструктура и експертен капацитет за реалните нужди на предприятията, за да насочат те основните си усилия в разработването и валидирането на технологии, а не в непропорционално голям обем отчетност и административни дейности.

"Бих препоръчал на Европейската агенция по отбрана (EDA) или Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космос" (DG DEFIS) да бъде създаден малък специализиран екип, който да координира и улеснява достъпа на предприятията от отбранителната индустрия до платформи за проектиране на микрочипове и до възможности за разработване и производство на прототипи. Разработването на нови микроелектронни решения е дългосрочен инженерен процес, който може да отнеме повече от пет години. Допълнителните забавяния, породени от некоординирани процедури, претоварени центрове за компетентност или оценяване от структури без достатъчно разбиране за специфичните нужди на отбранителната индустрия, могат да компрометират конкурентоспособността на европейските разработчици", препоръчва Трендафилов.

Според него е необходимо и поемане на по-голям инвестиционен риск. По-високата възвръщаемост на европейските фондове за рисков капитал спрямо американските може да е признак не само за ефективност, но и за по-консервативен инвестиционен подход. Ако капиталът системно се насочва към по-предвидими проекти, компаниите, разработващи радикално нови технологии, остават без необходимото финансиране. Тази празнина не може да бъде запълнена единствено с повече частен капитал. Необходими са инструменти, които споделят риска, насърчават инвестициите във върхови технологии и подкрепят прехода от научноизследователска разработка към индустриално производство.