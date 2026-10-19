Газът у нас, изчислен през заплата, класира София сред 5-те най-скъпи столици (Графика)

При тока сме по-добре като тарифи спрямо много от останалите в Европа

Цената на газа у нас е чувствително по-ниска от тази на европейските борси - с 30%, поне като стойност на киловатчас. Но ако се преизчисли през покупателната способност, се оказва, че София е петата най-скъпа столица според наблюдаваните градове в индекса HEPI за септември 2026 г. Той отчита цените за домакинствата и се изготвя по поръчка на австрийския и унгарския енергиен регулатор. Наблюдението започва през януари 2009 г. и постепенно обхваща 33 столици. В него влизат всички държави от ЕС, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Сърбия, Черна гора и Украйна.

Когато се погледнат тарифите в евро, се вижда колко струва горивото на различните пазари. Но

една и съща сума купува различно количество

в отделните държави. И изчислението през покупателната способност премахва разликите в общото ценово равнище. След тази корекция София има показател за газа 15,55. Пред нея са Стокхолм с 28,49, Лисабон с 18,61, Амстердам с 18,05 и Рим с 15,93. Най-ниска е стойността за Будапеща - 3,63. Тези числа не са стойностите във фактурите. Ниската цена в евро може да се окаже значително по-висока след отчитането на останалите разходи.

Газът в София струва 9,54 евроцента за киловатчас при средно 11,95 за столиците на ЕС. По покупателна способност обаче е с 23% над средното от 12,69. (Къде колко струва виж в таблицата).

Изчисленията не си противоречат. Те отговарят на различни въпроси - каква е единичната цена и как изглежда тя на фона на цените в съответната държава. За семейния бюджет и двете имат значение, но нито една сама по себе си не описва цялата сметка.

При електроенергията София е в далеч по-изгодна позиция. Столицата ни има

третия най-евтин ток в ЕС -

15,42 евроцента за киловатчас, след Будапеща и Ла Валета. През покупателната способност нивото е средно 29,62, или с 15% по-ниско от това за останалите градове.

При електроенергията корекцията намалява преднината на София, но я оставя под средното равнище. Това е съществената разлика спрямо газа.

Най-високи са стойностите за тока по покупателна способност в Букурещ - 55,10, Прага - 40,88, Варшава - 40,25, Вилнюс - 39,17, и Брюксел - 38,24. Най-ниска е за Осло - 11,54.

Спрямо София показателят за Букурещ е над 2 пъти по-висок по покупателна способност

От него не може да се заключи, че две семейства в двата града с еднакво потребление непременно ще получат фактури в такова съотношение. За това трябва да се сравнят действителните им тарифи и договори.

През септември токът поскъпва в 18 от наблюдаваните 33 столици, а газът - в 15 от 27 следени пазара. За година средните крайни цени нарастват със 7% за тока и 12% за газа. Крайната цена включва енергията, мрежовите разходи, данъците и ДДС. Постоянните такси се разпределят върху типичното потребление. Отчитат се общоприложимите държавни помощи и намаления на данъци и мрежови такси. Социалните тарифи, еднократните бонуси за нови клиенти и договорите за допълнителни услуги са извън сравнението.

Покупателната способност също има граници като обяснение за положението на отделното семейство. Тя не е изчисление колко часа трябва да работи човек, за да плати отоплението си. Не се използва и конкретна заплата или пенсия на потребителя. За пенсионер и в семейство с две заплати една и съща единична цена може да заема различно място в бюджета. Затова при газа се описва ценово съотношение между пазари, а не еднаква финансова тежест за всички софиянци.

Размерът на сметката зависи и от количеството използвана енергия. Две жилища могат да купуват ток или газ по еднаква тарифа, но да имат различни разходи заради площта, начина на отопление и продължителността на ползване. По-ниската цена на киловатчас не гарантира по-ниска месечна сума, ако потреблението е по-голямо. Обратно, по-малка фактура сама по себе си не доказва по-евтина тарифа. (24часа)