10 трика в магазина: калкулатор, лупа, списък за пазаруване ни спестяват пари

Учени доказаха, че никога не бива да се пазарува на празен стомах - мозъкът ни "диктува" да посягаме към калорични и мазни храни

Докато българинът дочака справедливи цени в магазините, не е зле да опита няколко трика при пазаруването, които ще му спестят излишни разходи. Защото, когато човек стъпи в супермаркета, мозъкът му започва тиха борба с маркетинговите специалисти.

Там всичко е премислено така, че да го накара да купува колкото се може по-големи количества на колкото се може по-високи цени.

Учените доказаха, че при пазаруване трябва да се спазват две основни правила - никога не бива да се прави на гладен стомах и никога да не пазарува без предварително съставен списък. А калкулатор, очила или лупа, както и смартфон вече са абсолютно задължителни.

Когато тялото изпитва глад, нивата на кръвната захар спадат и

стомахът отделя хормона грелин. Той изпраща спешен сигнал до дела от мозъка, който отговаря за оцеляването

и емоциите: “Намери калории веднага!”.

В това състояние рационалното мислене се изключва. Мозъкът ви вече не вижда обикновени хранителни стоки, а средства за незабавно оцеляване.

Проучванията показват, че гладният мозък автоматично става хиперчувствителен към изображения и аромати на мазни и сладки храни. И купувачът подсъзнателно подминава броколите и лещата, защото те изискват време за готвене. Мозъкът му търси бърз източник на допамин и глюкоза - чипс, шоколади и витрините с готова храна.

Битката с маркетинговите специалисти често е неравна, защото те са изчислили много неща предварително. Знаят много добре, че повечето хора влизат в магазина с намерението да си купят само хляб, мляко или месо. Ако тези стоки бяха до входа, потребителите биха си ги купили, платили на касата и излезли веднага.

Затова щандовете с подобни стоки са винаги някъде в дъното на магазина, и то в различни краища - правилото е никога да не са един до друг. За да стигнете до тях, ще минете през много промоции, лъскави опаковки и десетки стоки, чиято надценка е много по-голяма от тази на хляба.

Един от начините да се противодейства на това е винаги да се пазарува с предварително написан списък. Психолозите го обясняват с това, че човешкият мозък

се уморява след 15-20 минути, волята се сломява и човек започва да купува импулсивно

Списъкът действа като външен софтуер – премахва нуждата да мислите и да избирате на място.

Не може да се отрече, че някои търговски вериги ви улесняват в това отношение. Например в много от обектите на “Кауфланд” се предлага сами да сканирате баркодовете на продуктите, преди да ги сложите в количката, и на излизане просто преточвате информацията на терминал на самообслужване и плащате. На екрана на скенера обаче непрекъснато виждате и общата сума, натрупана до момента. А това чисто психологически ви предпазва от увличане.

Калкулаторът също е един от най-необходимите помощници, особено когато се пазаруват пакетирани стоки. През 2005 г. в Закона за защита на потребителите бе вкарано изискването на европейска директива, според която върху ценовия етикет успоредно с цената на продукта трябва да се отбележи и цената за единица мярка, например килограм, литър, метър или бройка.

Но има и много изключения. Представете си например, че си купувате кутия с много капсули за кафе. Няма как наум да сметнете колко ви излиза едната. Задължително трябва да се използва калкулатор - разделяте цената на броя капсули, за да видите кое кафе реално ще ви излезе най-изгодно.

Внимателно трябва да се преценяват и промоциите от рода на “2+1 безплатно” или “втори на половин цена”. В такива случаи калкулаторът пак идва на помощ. Достатъчно е на рафта да има и единични бройки от този продукт и да сравните цените им с мегапакета, като я разделите на броя на продуктите в него.

Почти винаги излиза, че мегапакетът

просто ви създава илюзията за голямо спестяване,

но в действителност ви кара да купите количества, които не можете да изразходвате в срока на годност. Като след време изхърлите втория или третия продукт, ще излезе, че промоцията реално е била загуба на пари.

Точно с количествата се правят най-големите грешки, които водят до прахосване на много храна. Под “седмично пазаруване” българинът обикновено разбира да накупи продукти за седем дни, като в повечето случаи слага в количката неща, които са на промоция и му се виждат изгодни.

Грешка! Храната не трябва да се пазарува за дни, а за брой хранения

Ако в седмицата се случи два пъти да вечеряте навън и веднъж да не намерите време да готвите, приблизително една трета от продуктите няма да трябват. Ако се случи тази третина да са плодове, зеленчуци, месни или млечни продукти, значи със сигурност ще отидат накрая на боклука. 42% от българите изхвърлят закупена но неизползвана храна поне веднъж месечно, показва национално представително проучване на ИПСОС България, поръчано от “Фантастико Груп”.

Неща като краставици, домати, горски плодове, кайма и прясно мляко имат съвсем кратък живот и не е правилно да се купуват за повече от два-три дни напред.

Хлябът може да има още един ден живот отгоре, но и това не е много сигурно - хлебозаводите у нас продължават да произвеждат продукти, които се опаковат в найлон почти веднага след ваденето им от пещта. Задържаната по този начин влага почти винаги създава плесен още към 40-ия час след началото на консумацията. По-добрата идея е да се купуват замразени хлебчета за печене – те стават готови за десетина минути, а може да се съхраняват във фризера с месеци.

А лупа или очила, или в краен случай – зумване през камерата на телефона, е крайно необходимо заради прекалено дребните шрифтове, с които изобилства търговията навсякъде по света. Регламентът за хранителната стойност много точно определя изискванията за четливост на този етикет, но поставеният от закона минимум всъщност е едва 1,2 милиметра. Ако опаковката е с повърхност под 80 кв. см, законът позволява шрифтът да падне дори до 0,9 милиметра. Производителите масово се възползват от този законов минимум, спазвайки буквата на закона, но на границата на човешкото зрение.

Другата причина за свръхдребния шрифт е, че те искат

да видите първо онова, което продава продукта

– марката, красивата картинка, надписа “Без ГМО”, “Без глутен”, “По традиционна рецепта” и други такива. Неудобните истини – че е тъпкано със захар и сол и има прекалено много наситени мазнини, а твърде малко протеин, обикновено се поставят на дъното на опаковката.

Или се използва визуален контраст. Например сив шрифт върху бял фон или тъмносин върху черен. Така надписът пак е законен, но труден за четене с невъоръжено око.

Смартфонът обаче може да служи и за друго. Има вече много приложения, които ви позволяват да сравнявате цените на много конкретни продукти в различни магазини. Пък и самите търговски вериги направиха свои приложения, които позволяват да ползвате отстъпки и да управлявате потреблението си.