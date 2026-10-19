Не хвърляйте продукт с изтекъл срок “Най-добър до...” (Графика)

Продуктите са скъпи, но изхвърляме по 8 килограма всеки месец

Вероятно няма българин, който да не смята, че хлябът у нас е прекалено скъп. Но въпреки това точно хлябът и хлебните изделия са най-често изхвърляните на боклука хранителни продукти - 43% от българите признават, че им се е случвало да го правят през последните 30 дни. Това показват данни от национално представително проучване на ИПСОС България, поръчано от “Фантастико Груп” и проведено от 21 септември до 2 октомври.

Плодовете и зеленчуците заемат второто и третото място сред храните, които човек пазарува, без да използва, а на последното място са рибата и морските продукти, които и без това не присъстват много на трапезата на българина, показват данните (виж инфографиката).

На 42% от анкетираните поне веднъж месечно им се случва да изхвърлят закупена но неизползвана храна. Сред основните причини са това, че тя се е развалила, приговено е по-голямо количество, отколкото домакинството може да изяде, забравена е или е изтекъл срокът ѝ на годност.

Същото проучване обаче установява, че у нас хората невинаги разбират правилно и правят разлика между надписите “годен до...” и “най-добър до...”.

“Най-добър до...” означава, че храната може да се консумира и след посочената дата, въпреки че е променила или външния си вид или цвета си. 38% от анкетираните обаче смятат, че такъв продукт е вредно да се консумира, а почти толкова - 36%, че може да се яде.

“Годен до...” се приема значително по-еднозначно, но не напълно - 20% от анкетираните смятат, че може да се консумира и такъв продукт.