Кристалина Георгиева към правителството: Приходите трябва да са системни, а не еднократни

Ние не казваме точно отменете плоския данък, а преразгледайте данъчната политика, каза председателят на Международния валутен фонд

Не харчете пари, които ги нямате. Има положително развитие, правителството има волята да предложи бюджет с дефицит по-нисък от 3% в следващите 2 години. Но има още работа, защото се предлагат еднократни мерки за повишаване на приходите, но не е ясно какво правим за разходите. Нашият съвет е приходите да се основават на нещо системно, а по отношение на разходите - внимавайте да не отрежете това, което е нужно за производителността на труда.

Това посъветва Кристалина Георгиева, председател на Международния валутен фонд.

При домакинствата виждаме по-високо ниво на търсене, защото заплатите растат, но без да расте производителността на труда. Ако мислим за България с любов, трябва да си оправим кривиците, за да расте той - това са мерки, които някога са били необходими, но сега са пречки.

Ние не казваме точно отменете плоския данък, а преразгледайте данъчната политика. Но помислете за това, че влизаме в нов свят, по-голяма непредсказуемост и е много важно да се гони висока конкурентоспособност. Затова България трябва да интегрираикономиката към изкуствения интелект. Ако нямаме силна икономика, няма как да продължаваме да вдигаме равнището на живот, заяви Георгиева в предаването "120 минути" по Би ти ви.

В световен план се наблюдава инфлация, която все още се качва нагоре заради енергоносителите, изкуствения интелект. Централните банки вдигат лихвените проценти, а в много страни в Европа нивото на дълга е много високо. Не виждаме край на войните. Виждаме една световна икономика, стъпила на един крак - изкуствения интелект. Ако някой дръпне стола, може да се окажем в трудно положение. Не взимайте тази устойчивост за даденост, обърна се тя към държавите по света.

Ако "Ормуз" не бъде отворен през март, каквито са оптимистичните прогнози на МВФ, той предвижда много по-тежък сценарий. "Когато гледаме към Европа, виждаме добрата новина - успя да се освободи от зависимостта от руски нефт и газ, имунизирана е от 2022 г. срещу енергийния шок, който удари целия свят. Но все пак е енергийнозависима и не се вижда лесно решение. Но по-сериозният проблем е, че все още единният пазар не е завършен. Все още куца откъм производителност на труда, изостава спрямо САЩ по отношение на ИИ. Трябва да допуснем свободно движение на хора с техните квалификации и да интегрираме енергийната система, тогава цените ще паднат с повече от 10%", каза Георгиева.

60% от работните места ще са засегнати от ИИ според МВФ. Бъдещето е на гъвкав пазар на труда, където хората не се научават на едно нещо и цял живот да го правят, а постоянно се адаптират. Бъдещето е на предприемчивостта, да се намери ниша, да създадат работни места за други. По-важно от всичко е адаптирането на икономиката към ИИ, тогава се появяват работни места, за които не сме и мислели, допълни тя.

И се обърна към българите с думите: "Градете доверие, разчитайте повече на близките си, създавайте свят, в който сме единни. Най-страшното не е високите цени, а че губим силата на единството. Обединението прави силата. Обичайте се, прегърнете човека до вас, мислете за страната ни като едно прекрасно място, направете я просперираща заедно."