България вече е иновационен хъб с компании, определящи бъдещето

"24 часа" събра властта, бизнеса и науката, за да начертаят пътя на иновациите

Възможно ли е България да стане иновационен хъб, попита по време на дискусията “Иновации, които ни свързват”, организирана от Медийната платформа “24 часа”, еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева.

Форумът събра на едно място представители на изпълнителната и законодателната власт, на академичната общност и предприемачи, които над 2 часа обсъждаха какви са възможностите България да се превърне в европейски иновационен и технологичен хъб и какви са най-големите предизвикателства пред компаниите по този път.

Захариева сама даде отговор на въпроса си, споменавайки две имена - INSAIT и EnduroSat. Изследователски институт за изкуствен интелект от световна класа и космически еднорог, който изстреля над 100 спътника в орбита, подчерта Захариева.

Това са български успехи, които хората разпознават не само в Европа, но и по света. На мен ми се иска много повече да се чува за тях и в България, защото един от проблемите на Европа е, че понякога сме твърде скромни и винаги повече сме фокусирани върху липсите си, а не върху нашите силни страни. А мисля, че Европа, включително и България, има всички необходими съставки да бъде лидер в иновациите, убедена е българският еврокомисар Захариева

И тъй като новият бюджет на Европа ще влезе в сила през 2028 г., а технологичното развитие на света е толкова бързо, Европейската комисия и Европейският съвет за иновации още тази година са стартирали най-големия рисков инвестиционен фонд в Европа - Scaleup Europe Fund. Това е инвестиция от 1 млрд. евро по програма “Хоризонт Европа”, като целта е да бъдат привлечени 4 млрд. евро от частния сектор.

Сигналите от пазара са толкова добри, че най-вероятно ще надминем тези 5 млрд. евро и ще достигнем съотношение едно към шест - на всяко евро публична инвестиция да се падат шест евро частен капитал. Твърде вероятно е в началото на следващата година фондът да достигне 7 млрд. евро, съобщи Захариева. Капиталът е предназначен за сектори с огромно научно и стратегическо значение за независимостта на Европа като изкуствен интелект, биотехнологии, космически технологии и др.

Тъй като дебатите в Брюксел за новия европейски бюджет ще продължат в края на ноември, Захариева изрази надеждата да се удвоят средствата за научни изследвания и иновации - общо 175 млрд. евро. Европейският парламент (ЕП) поискал дори 200 млрд.

Ирландското председателство на ЕС обаче предложило парите за нашата програма за иновации - “Хоризонт Европа”, да се намалят на 158 млрд.

Иновациите не трябва да се разглеждат като разход, а като инвестиция. По изчисления на ЕК всяко едно евро, вложено в иновации, връща 11 евро в брутния вътрешен продукт на ЕС. Това означава, че 17 млрд. евро по-малко бюджет за иновации ще ни донесат загуба от 187 млрд евро. А всеки един млрд. по-малко означава 1700 бенефициенти да останат без финансиране, да оставим без подкрепа 600 университета и 2600 млади учени, каза тя и даде да се разбере, че парите за иновации и наука не са за сметка на парите за земеделие и регионално развитие.

Българският евродепутат Екатерина Захариева се включи онлайн в дискусията, събрала власт, бизнес и наука. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Това е позицията и на българското правителство, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Защото реалността е, че Европа има нужда от по-голям бюджет. Той ще даде възможност да запазим средствата за кохезия и наука и в същото време да се направят важните инвестиции в иновации за най-добрите и там ние трябва да присъстваме.

Пеканов обаче признава, че Европа изостава значително в областта на изкуствения интелект, а и в други сфери спрямо основните си конкуренти САЩ и Китай.

Българското правителство не се противопоставя на въвеждането на централизиран фонд за конкурентоспособност, който да помага на най-силните в Европа. Но е важно как ще се приложи този фонд. Защото, ако той помага само на най-големите, които могат вече да покрият цяла Европа, това ни поставя в доста трудна ситуация, тъй като няма все още български компании с този мащаб.

Но ако това да си добър и конкурентоспособен също е фактор, аз всъщност не съм толкова голям песимист. Смятам, че България има с какво да печели в следващите години, каза още Пеканов.

Той изброи и основните направления, които ще се финансират от Scaleup Europe Fund. На първо място е отбраната - сектор, в който България има традиции и който ще е много важен и за бъдещето.

На второ място е сектор Космос, в който в последните години благодарение на една водеща компания - Endurosat, имаме успехи. А тя може да развие цяла екосистема.

На трето място е изкуственият интелект. Там имаме водещ научен институт - INSAIT. Сега въпросът е как той да се скалира, да бъде по-близо до бизнеса, как бизнесът да интегрира решенията, които той предлага, допълни вицепремиерът.

Този фонд трябва да работи за партньорства между най-големи и по-малки. По-малките са по-гъвкави, могат по-бързо да предоставят технологични решения и именно там България ще може да се включи, смята Пеканов.

Зам.-министърът на иновациите Мира Йосифова определи като най-голям структурен проблем на страната не липсата на ресурси, а превръщането им в трайна стойност за българската икономика. Има европейски фондове, единен пазар, талант и наука. Проблемът е в превръщането на вложеното в трайна натрупана стойност тук в държавата, заяви тя.

Затова целта на министерството е интелектуалната собственост да се регистрира в България, компаниите да се разрастват тук, а печалбите от успеха им да се връщат в икономиката.

Решенията за това са ясни правила за интелектуалната собственост, професионални звена за трансфер на иновации и стимули за учените, по-лесно създаване на компании чрез бързи електронни услуги, ранен капитал, регулаторни тестови режими и държавата като първи клиент. Освен това и повече капитал за разрастване, включително с участието на пенсионните фондове, както и механизми за връщане на успеха в страната чрез реинвестиране на печалбите и улеснени инвестиции от опитни предприемачи и българската диаспора.

По думите ѝ пробивите днес се случват на пресечните точки между различни области - например ИИ и роботиката, биотехнологиите и отбраната. Именно свързването на науката, бизнеса и капитала ще помогне идеите да се превръщат в добавена стойност за България.

Евродепутатите Андрей Новаков и Илхан Кючюк разказаха за основните спорове при съставянето на общия бюджет в ЕП – от това откъде да се вземат пари за увеличаването му до неравноправния достъп до “Хоризонт” – не повече от 10% от компаниите от Източна Европа достигат до тях. Новаков обори вечното делене на държавите от съюза на нетни платци и на нетни бенефициенти.

България взима 2 млрд. евро за влакове, но купува немски и френски машини. Къде отиват 80% от тези пари за проекта? Обратно в държавите, от които са дошли. Българите пазаруват в немски супермаркети. Държат парите си в европейски банки. “Значи печелят всички по веригата. И това е гениалното на ЕС”, заключи Новаков.

Но по-големият проблем според евродепутатите е, че Европа наистина изостава от САЩ и Китай. Европа ще направи своя завой. Но ще отнеме време, ще бъде тежко, ще се плати политическа цена. И в крайна сметка корабът ще се обърне. Но дали ще е по посока на това, което ни свързва, или на това, което повече ни разделя, тепърва предстои да видим, коментира Кючюк.

В Европейския парламент сме много добри в това да гласуваме милиарди. Но понякога ми се струва, че се държим като във връзка, в която виждаш, че партньорът ти почва да се оглежда нанякъде другаде. И ти му казваш: “Ама ние създадохме еврозоната преди 30 години. Защо сега не го оценяваш?”. Това, което трябва да направи Европа, е да свали няколко килограма, да влезе във форма и да се къпе редовно. Да чуе това, което казва индустрията, защото, когато емблематични европейски компании местят заводите си от Волсбург в Мексико, нещо не е наред”, метафорично обясни Новаков.

Той предупреди също, че иновациите няма да решат всички проблеми на света и имат своята социална цена – изкуственият интелект ще коства много работни места. Така че трябва да се придържаме към златната среда. И да оставим бизнесът да се развива сам.

Според председателя на комисията по иновациите и дигиталната трансформация в българския парламент Томислав Дончев огромна част от иновациите у нас се финансират от реалния сектор. В момента разходите на България за научно-развойна дейност са 0,8% от БВП, но очаквам през следващите една-две години показателят да надхвърли 1% благодарение на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети в началото на годината. Те позволяват на компаниите, инвестиращи в научно-развойна дейност, да намаляват данъчната си основа с 25%. Така ще бъдат стимулирани да отчитат тези разходи, заяви Дончев.

А дали България може да се превърне в иновационен хъб? Според Дончев не може - тя вече е.

До 15 млн. дава Фондът на Европейския съвет по иновации за стартъпи

След като политиците начертаха визията, експертите дадоха конкретни насоки към бизнеса за какво може да кандидатства.

Една от възможностите е Фондът на Европейския съвет по иновациите. Представи го Светослава Георгиева, председател на неговия УС. Фондът е с бюджет 5 млрд. евро, от които към момента са свободни около една трета. Той инвестира в стартъпи в сферите биотехнологии, квантови, зелени технологии, изкуствен интелект, а за първи път – и отбрана. Фондът коинвестира с над 1000 частни фонда, които увеличават вложението 4 пъти. До края на следващата година могат да кандидатстват иновационни стартъпи за до 15 млн. евро капитал и за 2,5 млн. грантове.

Георгиева се спря и на вече споменатия от комисар Захариева ScaleUp Europe Fund и ѝ благодари, че е една от малкото европейски политици, които го е подкрепила.

Европа най-накрая разбра какво трябва да се направи - не само от публичните институции, а и с частния сектор. Това беше един много обективен тест за това къде най-големият капитал вижда бъдещето на Европа. Вече има 10 инвестиции. Първата беше в полско-финландска компания за наблюдения от Космоса. Много се надявам скоро да имаме и българска инвестиция, обнадеждена е Георгиева.

Програмата Invest EU също е много голяма. Тя дава гаранции на банки и банки за развитие да осигуряват рисково финансиране. Тук България също успява да се възползва. “Банките правят много инструменти за малки и средни предприятия, за иновации, за зелени технологии. Това е много важно, защото отключват капацитета на местната икономика”, обясни Георгиева.

Тя разказа и за проект, който България – Министерството на иновациите, индустрията, академичната общност, осъществява с Масачузетския институт по технологии. Негов екип ще дойде у нас през януари, за да види българската иновационна екосистема, тя да се постави в контекста на европейската и глобалната и да вземе успешни модели. Вече се работи по мащабиране на някои стартъпи, а като следваща стъпка екипът се надява да направи съвместни програми с MIT за развитие на наука.

Любомир Станиславов, изпълнителен директор на “Аутомотив клъстер България”, пък представи Акта за ускоряване на промишлеността, тъй като той участва в изготвянето му. Актът има за цел да увеличи дела на промишленото производство в БВП на ЕС от 14,3% на 20% до 2035 г. Този ключов документ ще регламентира правилата, по които ще се случват инвестициите на азиатски производители в Европа.

Актът предвижда създаването на големи индустриални зони, много по-големи от сегашните, които ще могат да повлияят върху развитието на цяла индустрия. Това е много голям шанс за България, особено в автомобилния сектор, категоричен е Станиславов. А неговият възход би се отразил върху отбранителната, софтуерната индустрия, центрове за данни. Дори в момента у нас на посещение са представители на азиатски производители на автомобили и батерии, съобщи Станиславов.

Янислав Трендафилов е управител на “Невроморфика” - компания, която създава чипове с изкуствен интелект от следващо поколение, понижаващи енергийната консумация над 100 пъти. Той разказа за собствения си опит с европейските инструменти и колко са им помогнали. “Имаме два активни проекта по Европейския фонд за регионално развитие и два по “Хоризонт”.

Според Трендафилов европейските програми са важни, тъй като насърчават сътрудничеството между организации от различни държави и създаването на общи вериги за доставки, осигуряват икономии от мащаба в стратегически индустрии и обхващат различни етапи на технологичното развитие и различни типове организации. Тези задачи трудно биха се постигнали от отделни компании и само с национално финансиране. Това, което липсва обаче, е бърз и координиран механизъм за превръщането на този потенциал в стратегически способности.



Изкуственият интелект е бъдещето, но не го използваме достатъчно

Бъдещето е в автоматизацията на процесите и AI агентите. България има огромен капацитет и инфраструктура, която обаче не използваме достатъчно.

Това са заключенията на участниците в дискусията, които се фокусираха върху изкуствения интелект.

Основните проблеми начерта Кристина Ескенази, председател на Клъстер Изкуствен интелект, както и на Биотехнологичния и здравен клъстер България. Един от най-големите ни пропуски е, че в България новото европейско законодателство не е познато. Актът за ИИ вече влиза в изпълнение, а ние нямаме нито стратегия, нито политики по него. “Глобите за неспазване на този регламент са четири пъти по-високи от GDPR”, предупреди Ескенази.

Вторият основен проблем е, че имаме огромен капацитет, който не се използва. Ние имаме инфраструктура – у нас ще се изгради една от фабриките за ИИ – BRAIN ++ в “София Тех парк”. В здравеопазването – в Бургас е един от петте европейски дигитални иновационни центъра. България е на първо място по смъртност в Европа, по брой заболели и хора, които са развили антимикробна резистентност. Имаме пет медицински университета, топсветовно качество експерти, участваме в европейската инициатива “1+ милиона генома” за ранна диагностика и персонализирана медицина. Има над 130 иновативни български компании с огромен потенциал в областта на биотехнологиите. Но нямаме нито едно министерство, нито една агенция, на която да ѝ пука за иновативни компании в медицината”, възмути се Ескенази.

Павлин Добрев, член на Управителния съвет на БАСКОМ и директор в “Бош Диджитъл”, смята, че бъдещето е в автоматизацията на процесите и AI агентите, които могат да създават висока добавена стойност.

Българските софтуерни компании са напред във внедряването на AI. По данни на Евростат страната ни е на пето място в ЕС по добавена стойност от информационните и комуникационните технологии - около 8%. В същото време внедряването на изкуствен интелект в българските предприятия е едва 7,5%, което ни поставя сред последните в съюза, казва Добрев. По думите му човекът обаче се оказва най-скъпата част от процеса, затова автоматизацията с достатъчно гаранции за сигурност може да създаде висока добавена стойност. “А технологичният суверенитет е важен и за отбраната, защото зависимостта от чужди технологии може да се превърне в риск”, каза той и даде рецептата за развитието на иновациите у нас - да работи триъгълникът между науката и образованието, бизнеса и политиците.

Доц. д-р Мариана Тодорова, футуролог от Института по философия и социология към БАН, даде глобален контекст на развитието на изкуствения интелект, връщайки се от Америка, където е участвала в дискусия за генерален изкуствен интелект в ООН. “Аз и създателят на Skype Ян Талин бяхме единствените участници от Европа. Европа е изключена от този дебат, който е предимно между САЩ и Китай”, подчерта Тодорова. Това, което ние в Европа обсъждаме, там се говореше преди две години. Сега дебатът там е за генералния изкуствен интелект и как той ще се отрази на човечеството. Защото моделите започват да се саморепликират и ние не можем да ги контролираме, каза тя. Но това, че Европа е по-бавна във внедряването на тези модели, всъщност може да се окаже нейно предимство. Защото светът в момента признава, че нашето законодателство за ИИ е най-доброто за регулацията му и етичните стандарти. Европа разполага с много научни изследвания и фундаментална наука и цялата развойна дейност в Америка или Китай стъпва до голяма степен на разработки тук. Ние може да сме полезни с това, включително и българският институт INSAIT, защото в света няма достатъчно наука за настоящия ИИ, заключи Тодорова.

Финансиране има, но невинаги се инвестира правилно

Как точно се финансират и внедряват иновациите, са процеси, не по-лесни и маловажни от създаването им. Това беше едно от заключенията от дискусията.

Заместник-ректорът по международната дейност и интеграцията на Техническия университет проф. Лидия Гълъбова коментира, че без човешки капитал иновациите не могат да съществуват. Университетите са естествената среда за създаването му, но най-болезненият проблем за България е загубата на подготвени хора, голяма част от които не работят у нас или за страната ни, каза тя. По думите ѝ инвестициите в науката чрез европейски програми са значими, но проектното финансиране не е достатъчно. Науката и иновациите изискват години, а когато финансирането е краткосрочно, се стига до разпокъсване на изследванията и липса на устойчивост, каза още тя. Същевременно технологиите, особено AI, се развиват по-бързо, отколкото хората натрупват знания и умения да ги използват правилно, което според нея поражда рискове и необходимост от регулации.

Стоян Каймакчийски, специалист по системите за трансфер на технологии, каза, че, за да има реален такъв трансфер от науката към бизнеса, са необходими три условия - устойчиво финансиране на фундаменталната наука, което да осигури достатъчно разработки с патентна защита и потенциал за комерсиализация. Второто е финансиране за преодоляване на т.нар. долина на смъртта - етапа, в който публичното финансиране за наука е приключило, а рисковите инвеститори все още не проявяват интерес заради високия риск. Тук са необходими специализирани грантове и дялови инструменти, каквито вече се разработват чрез фондовете за рисков капитал, обясни той. Третото условие са ефективни офиси за трансфер на технологии в университетите и научните институции. По думите му те не бива да се разглеждат като административни звена, защото от тях зависи дали разработките ще достигнат до бизнеса.

Според Петър Статев, ръководител на направление HPC и AI в “София Тех парк” и председател на Европейския цифров иновационен хъб за големи данни, високопроизводителни изчисления и изкуствен интелект, много често за иновациите се говори като за нещо, което може да се случи по рецепта за гювеч или капама, но всъщност не става така. Единственото, което може да направим в обществения сектор, е да създаваме условия за иновации, защото иначе имаме всичко - средства, фондове, ниски данъци, смята Статев. Според него има две слаби места, за които се иска изключително спешна намеса. Първото е функционалната неграмотност на учениците, защото ако нямаме мислещи деца, няма да има и иновации. Според мен това е най-голямата битка, която нашето общество трябва да разпознае и да проведе, заяви той.

Вторият проблем е ефективността на инвестирането на публични средства при сегашните механизми на инвестиране. Пари има, даже понякога остават, но големият въпрос е дали ние ги инвестираме по най-подходящия начин. Аз лично считам, че не, но пледирам на политическо ниво да се направи един ясен анализ за това. А да правите иновации през Закона за обществените поръчки, както работи Центърът за иновации в отбраната в “София Тех парк”, е оксиморон, заяви Статев.

Според председателя на икономическата комисия Стефан Белчев обаче може да се намери баланс, при който обществените поръчки да не бъдат котва, а реален помощник и постоянен контрол за коректното изпълнение. Всички знаем примерите с мантинелите и магистралите през последните 15-20 години. Обществените поръчки са едно необходимо зло, отговори той най-напред като бивш ревизор и вътрешен одитор.

