Митническата политика и войната с Иран оскъпяват играчките и помрачават предколедното пазаруване в САЩ

Коледа наближава, но за много американски семейства списъкът с подаръци тази година може да се окаже по-дълъг от възможностите на семейния бюджет. Цените на играчките в САЩ растат под натиска на митата и поскъпващата енергия, а последиците от войната с Иран се усещат все по-осезаемо и по рафтовете на магазините.

През последната година играчките са поскъпнали с 6,6 на сто, показват най-новите данни за потребителските цени в САЩ. Това е значително увеличение на фона на постепенното ускоряване на общата инфлация. По-скъпи стават и други стоки, чието производство зависи от доставките от чужбина и от суровини, свързани с петрола, пише Ройтерс, цитиран от БТА.

За производителите на играчки ситуацията е особено сложна. Голяма част от изделията, продавани в САЩ, се произвеждат в Китай, което прави сектора уязвим към промените в митническата политика на президента Доналд Тръмп. Същевременно много играчки са изработени от пластмаса, добита от изкопаемите горива. Така поскъпването на петрола заради конфликта в Близкия изток се пренася и върху разходите за производство и транспорт.

„Тези два фактора изглежда вече се отразяват на цените", казва Дейвид Силвърман, старши директор във „Фич Рейтингс" (Fitch Ratings), отговарящ за секторите на търговията на дребно и потребителските стоки.

По думите му, последиците от конфликта с Иран върху цените на суровините и транспортните разходи ще продължат да се усещат през следващите няколко тримесечия.

Празничните подаръци излизат все по-солено

Поскъпването не се ограничава само до играчките. През септември са се увеличили и цените на облеклото и обувките, показват данните за инфлацията в САЩ. При играчките обаче ръстът е по-голям от този в други потребителски категории и освен това съвпада точно с времето, когато американците започват да обмислят какво да сложат под коледната елха.

Само за месец, от август до септември, сезонно коригираните цени на играчките са се повишили с 4,2 на сто.

За семействата това означава, че дори обичайните подаръци могат да натежат на бюджета. А за производителите и търговците започва един от най-важните периоди в годината - празничният сезон, когато търсенето на играчки традиционно се увеличава.

Митата на Тръмп продължават да се усещат

Още през април 2025 г., скоро след завръщането си в Белия дом и налагането на широкообхватни мита върху китайския внос, президентът Доналд Тръмп призна, че политиката му може да доведе до по-високи потребителски цени. Тогава той предизвика недоволство с думите, че децата може да получават „две кукли вместо 30".

Оттогава общественото одобрение за президента е спаднало значително, особено по икономическите въпроси. Проучване на социологическата агенция „Ипсос" (Ipsos), проведено на 5 октомври по поръчка на Ройтерс, показва, че едва 21 на сто от анкетираните одобряват дейността на Тръмп по отношение на разходите на живот, докато неодобрението от политиката му е 67 на сто.

Междувременно митата върху китайските стоки бяха намалени спрямо първоначално обявената ставка от 145 на сто. През май 2025 г. тя беше понижена до 30 на сто за 90 дни, а в края на септември Вашингтон и Пекин се споразумяха за взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 млрд. долара.

Това обаче не означава, че потребителите веднага ще усетят облекчение. Според Джей Форман, главен изпълнителен директор на базираната във Флорида компания за играчки „Бейсик Фън" (Basic Fun), сегашните цени все още отразяват по-високите мита, действащи по времето, когато производителите са определяли цените на стоките, които тази есен стигат до магазините.

Компанията произвежда, наред с други изделия, камиончетата „Тонка" (Tonka) и мечетата „Кеър беърс" (Care Bears).

„Митата осезаемо оскъпяват играчките и другите стоки", казва Форман. По думите му, намаляването им постепенно би трябвало да доведе до по-ниски цени, ако междувременно отслабне натискът от други глобални фактори, включително войните, които повишават разходите за горива и суровини.

„Барби" и „Хасбро" също усещат натиска

Трудностите не подминават и големите имена в индустрията. „Мател" (Mattel), производителят на куклите „Барби" (Barbie), отчита умерен инфлационен натиск, свързан със събитията в Близкия изток, заяви финансовият директор на компанията Пол Ру през август. Тогава дружеството съобщи, че разходите, свързани с митата, са свили маржовете му на печалба.

Конкурентната „Хасбро" (Hasbro) също е изправена пред по-високи разходи за производствени ресурси, посочи финансовият директор на компанията Джина Гьотър през юли.

Двете компании не отговориха незабавно на запитванията за коментар относно факторите, които влияят върху цените им.

Така в навечерието на празничния сезон американският пазар на играчки се оказва притиснат между няколко фактора - митата, по-скъпите суровини и транспорт и несигурността около войната в Близкия изток. За родителите това може да означава по-внимателно планиране на празничните разходи, а за производителите - пореден сезон, в който ще трябва да балансират между нарастващите разходи и възможностите на потребителите.