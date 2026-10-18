Хората, които прекъсват връзка без обяснение, изпитват повече угризения, отколкото се предполага

Хората, които внезапно прекъсват всякакъв контакт с партньор или приятел, без да дадат обяснение, често изпитват чувство за вина, срам и угризения. Оказва се, че изоставените обикновено подценяват тези преживявания, сочи ново проучване, цитирано от „Дейли мейл" и БТА.

Това поведение е известно с навлезлия от английски език термин „гостинг" (ghosting), произлизащ от думата ghost – призрак. Той описва внезапното прекъсване на комуникацията в романтични или приятелски отношения, при което единият човек изчезва като призрак от живота на другия, като престава да отговаря на съобщения и телефонни обаждания, без да даде обяснение.

Учени от университетите в Калифорния и Кеймбридж са изследвали психологическите последици от това поведение както за изоставените, така и за хората, които прекъсват контакта.

Резултатите, публикувани в научното списание Personality and Social Psychology Bulletin, се основават на три изследвания, обхващащи действителни преживявания, хипотетични ситуации и общуване в реално време в интернет.

И в трите случая учените установили, че хората, с които контактът е бил прекъснат без обяснение, обикновено смятат, че другата страна вече не се интересува от тях или просто е продължила живота си. Много от хората, прекъснали комуникацията обаче, признали, че изпитват вина, срам и угризения за поведението си.

Разминаването между представите на двете страни било особено голямо, когато комуникацията прекъсвала неволно – например защото някой забравил да отговори, бил разсеян или отлагал отговора си твърде дълго.

Изследователите установили също, че дори кратко съобщение от рода на „Съжалявам, не мога да говоря" може да намали недоразуменията и емоционалното напрежение.

Според учените резултатите насочват вниманието към често пренебрегваните психологически последици за хората, които прекъсват отношенията без обяснение, и показват, че подобно поведение може да причини страдание и на двете страни.

Предишни социологически проучвания сочат, че до 80 на сто от необвързаните британци са преживявали подобно прекъсване на контакта при романтични отношения или запознанства, а двама от всеки петима са били пренебрегвани по този начин от приятели или членове на семейството.