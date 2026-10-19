Как работят ракетите с газ и всмукателната система в Tesla Roadster

Tesla отново направи революция в автомобилния свят, като представи новия Roadster с възможност да лети. Това е станала възможно заради комбинацията от авангардна аеродинамика и технологии, заимствани директно от космическата индустрия.

Всички версии на новия Roadster разполагат със специализирана всмукателна система, наречена Multi-Mode Suction system. С това решение Tesla използва принципа на т.нар. "вентилаторна кола", познат от легендарни болиди като Brabham BT46B от Формула 1, GMA T.50 и McMurtry Spеirling.

В задната част на автомобила са разположени четири мощни вентилатора. Те представляват по-тежки и сериозно подобрени версии на високотехнологичните компресорни двигатели с високо напрежение, които Tesla стандартно използва за своите 12 kW термопомпи. Функцията на тези вентилатори е да изсмукват въздуха изпод каросерията. По този начин под колата се създава зона с изключително ниско налягане (вакуум), което кара каросерията буквално да се залепва към асфалта.

Когато колата се движи с висока скорост, специални клапи отпред и отзад се отварят автоматично, за да създадат оптимален и балансиран въздушен поток под автомобила. Инженерите от Tesla твърдят, че системата за засмукване генерира толкова постоянно налягане, че Roadster теоретично би могъл да остане залепен за таван, обърнат изцяло с главата надолу, дори когато е напълно неподвижен.

Във версията Thrust, която е средната позиция между базовото изпълнение Performance и екстремния модел Rocket, Tesla успява да ускори от 0 до 96 км/ч за по-малко от 1 секунда.

Лимитираната серия Rocket може да изпълнява салта и "скокове", благодарение на системата за задвижване със студен газ, разработена от SpaceX.

Голямото предимство е, че тук системата не се нуждае от никакво традиционно гориво, за да осигури тяга. Вместо химическа експлозия или горене, механизмът използва изцяло физическото разширяване и изпускане на газ под високо налягане. Принципът на действие може да се сравни с надут балон, който се пуска, без да се завързва дюзата му – излизащият с бясна скорост въздух бута балона силно напред.

За да се освободи място за тази масивна ракетна система в електрическия автомобил, инженерите е трябвало да направят компромис и са премахнали пътническата седалка. На нейно място в кабината са разположени два гигантски съда под налягане, обвити с въглеродни влакна. Те имат общ капацитет от 600 литра и побират не по-малко от 250 килограма сгъстен въздух.

Външно зареждане с гориво не е необходимо, тъй като вградените компресори на автомобила сами изпомпват и допълват резервоарите след употреба.

По външната част на каросерията са стратегически разположени общо 10 дюзи, като един от комплектите е видимо позициониран на задната част на превозното средство.

Никога няма да видите модификацията Tesla Roadster Rocket с активни ракети по обществените пътища. Само базовата версия е хомологирана и предназначена за каране по обществени пътища. Вариантът Thrust е конструиран изцяло като автомобил за писта, докато бруталната версия Rocket ще може да се използва единствено за заснемане на атрактивни видеоклипове в YouTube.