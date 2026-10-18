Да учим под стрес е ефективно - ако мислим за нещо вълнуващо и лично значимо

Ако сте под стрес и се опитвате да научите нещо ново, може да е полезно да помислите за вълнуващи елементи или силни чувства, свързани с това, което учите.

Това съветва ученият Елизабет Голдфарб. „Всички ние преживяваме стрес, а моята лаборатория се стреми да разбере как той може да бъде полезен", казва асистентът по психиатрия в Медицинския факултет и по психология във Факултета по изкуства и науки на висшето учебно заведение. Това съобщи „Сайънс дейли", цитиран от БТА.

Голдфарб е автор на изследване на учени от Йейлския университет разкриха как хормонът на стреса кортизол помага на мозъка да превръща емоционалните преживявания в по-силни и по-трайни спомени. Откритието показва, че стресът може да промени начина, по който си взаимодействат мозъчните мрежи, свързани с емоциите и паметта.

Проучването, публикувано в списанието Science Advances, насочва към подход към ученето, който би могъл да бъде полезен - свързването на информацията с нещо вълнуващо, лично значимо или емоционално ангажиращо може да улесни нейното запомняне, особено в стресови ситуации. Вместо просто да нарушава паметта, стресът понякога може да помогне на мозъка да определи кои преживявания заслужават специално внимание, както и да укрепи мрежите, които участват в тяхното съхраняване, се посочва в проучването.

Предишни проучвания, проведени както с хора, така и с гризачи, показват, че стресът и кортизолът могат да подобрят паметта за емоционални събития. Учените също така знаят, че определени мозъчни зони играят ключова роля в този процес.

Да се разбере точно как кортизолът засилва спомените обаче се оказва сложна задача. Редица части от мозъка участват в различни психични процеси, което затруднява да се определи дали хормонът влияе върху емоционалните реакции, върху формирането на спомени, или и върху двете.

Екипът провежда експеримент, при който участниците получават или хапче с хидрокортизон, или пласебо и след това разглеждат поредица от изображения, докато мозъкът им е сканиран с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). По този начин изследователите установяват кои мозъчни области са активни по време на различни задачи.

Разглеждайки изображенията, доброволците посочвали емоционалните си реакции спрямо всяко едно от тях, а на следващия ден учените тествали колко добре са запомнили видяното. Нито участниците, нито провеждащите опита знаели кой какво хапче е получил.

Ключова част от проекта е техниката на анализ на резултатите от ЯМР, като резултатите показват два основни ефекта. Първо, кортизолът подобрява способността на участниците да запомнят емоционално значими преживявания, потвърждавайки това, което по-ранни изследвания предполагат. Второ и по-важното е, че хормонът засилва емоционалната памет чрез отчетливи промени в мозъчните мрежи, отговорни за обработката на емоциите и формирането на спомени. Оказва се, че стресът засилва емоционалните спомени чрез няколко взаимодействащи си мозъчни механизма, а не чрез един единствен регион или процес.

Изследователите смятат, че това отразява способността на мозъка да се приспособява към стресови ситуации, като дава предимство на информацията, която може да бъде важна. „Реакциите при стрес са по същината си адаптивни и могат да ви помогнат да създадете трайни спомени, но това важи конкретно за преживявания, които възприемате като емоционално интензивни или значими", обяснява Голдфарб. „Това отчасти се дължи на факта, че мозъкът засилва активността на невронните мрежи, които отчитат емоционалната интензивност. Следователно, ако сте под стрес и се опитвате да научите нещо ново, може да е полезно да помислите за вълнуващи елементи или силни чувства, свързани с това, което учите," посочва тя.