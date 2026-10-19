"Космос" пред Народния театър II - качествен и здрав живот до 120 г., 10 истории и много подаръци (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

120 години. Толкова може да живее човек. И то не къде да е, а в умен, зелен град, в който дори камионите за боклук се движат на водород.

Звучи като научна фантастика, нали? Но не е.

Представете си лекар като д-р Хаус, само че истински и тук, в България. Медици, които разчитат кода на смъртоносните вируси като отворена книга. Суперкомпютри в цяла Европа, включително в София, които изграждат климатичен щит срещу природните бедствия. С машините учените създават 3D атлас на мозъка и проникват в тайните му - как да лекуват най-тежките дегенеративни заболявания.

А сега си представете хоро. Записано до най-малкото движение. До пулса на всеки танцьор. Запазено за внуците на нашите внуци.

И това е само началото. Културната памет на Стария континент се дигитализира и започва свой собствен живот в интернет: фрагменти от антична керамика, замъци, древни свитъци, музика. Дори звукът на камбаните в Саламанка ще бъде съхранен за бъдещите поколения.

Всичко това вече се случва сега - това е бъдещето на Европа - и то е по-близо, отколкото мислите.

Любимото на поколения българи списание "Космос" го разказва в 10 истории с помощта на европейския проект "Региони без граници". Елате да ги видите.

Кога: сряда, 20 октомври, от 17 ч.

Къде: градинката пред Народния театър, точно до малката читалня.

От видеото ще научите как открихме изложбата на 15 октомври.

Веднага след това в социалните мрежи получихме десетки молби да направим още едно подобно събитие и решихме да е в един от последните слънчеви дни.

Както винаги всеки посетител получава безплатни броеве на списание „Космос".