ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

32 българоезични медии по света се събират на 21-а...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23757099 www.24chasa.bg

"Космос" пред Народния театър II - качествен и здрав живот до 120 г., 10 истории и много подаръци (Видео)

1500
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Изложбата на сп. "Космос" на 15 октомври пред Народния театър събра десетки почитатели.

120 години. Толкова може да живее човек. И то не къде да е, а в умен, зелен град, в който дори камионите за боклук се движат на водород.

Звучи като научна фантастика, нали? Но не е.

Представете си лекар като д-р Хаус, само че истински и тук, в България. Медици, които разчитат кода на смъртоносните вируси като отворена книга. Суперкомпютри в цяла Европа, включително в София, които изграждат климатичен щит срещу природните бедствия. С машините учените създават 3D атлас на мозъка и проникват в тайните му - как да лекуват най-тежките дегенеративни заболявания.

А сега си представете хоро. Записано до най-малкото движение. До пулса на всеки танцьор. Запазено за внуците на нашите внуци.

И това е само началото. Културната памет на Стария континент се дигитализира и започва свой собствен живот в интернет: фрагменти от антична керамика, замъци, древни свитъци, музика. Дори звукът на камбаните в Саламанка ще бъде съхранен за бъдещите поколения.

Всичко това вече се случва сега - това е бъдещето на Европа - и то е по-близо, отколкото мислите.

Любимото на поколения българи списание "Космос" го разказва в 10 истории с помощта на европейския проект "Региони без граници". Елате да ги видите.

Кога: сряда, 20 октомври, от 17 ч.

Къде: градинката пред Народния театър, точно до малката читалня.

От видеото ще научите как открихме изложбата на 15 октомври.

Веднага след това в социалните мрежи получихме десетки молби да направим още едно подобно събитие и решихме да е в един от последните слънчеви дни.

Както винаги всеки посетител получава безплатни броеве на списание „Космос".

Изложбата на сп. "Космос" на 15 октомври пред Народния театър събра десетки почитатели.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Подводен дрон разкрива тайните на Черно море (Видео)