Икономист: Държавен военновременен фонд да плаща застраховките на корабите в Черно море

В проекта за бюджет не се отчитат по никакъв начин рисковете пред растежа на БВП заради геополитически заплахи. Например вносът на стоки през Черно море е 14 млрд. евро и той в момента е заплашен.

Това коментира в сутрешния блок на Нова телевизия икономистът Евгений Кънев по повод първоначалния вариант на бюджет за 2027 година, който правителството на Румен Радев изпрати за съгласуване от Европейската комисия.

Държавата може да създаде военновременен фонд, от който да се поема поне част от застраховките на корабите в Черно море и така да се напали тежестта върху корабоплаването, коментира Евгений Кънев.

"Икономическата ситуация се влошава. Тенденциите в износа са негативни, България е рискова страна за частните инвестиции. А правителството иска частният сектор да плати тежестта. Осигуровмките се увеличават и ще продължават. Облага се най-високопроизводителната част от населението и капиталът, който най-лесно ще напусне България", коментира още Евгений Кънев. Само от вдигането на осигуровките финансовият министър Гълъб Донев планира да събере 1,2 млрд. евро вповече, а държавните разходи се увеличават с 2 млрд. евро в сравнение с 2025 година, подчерта икономистът.

Кънев попита защо рафинерията в Бургас например не е оболожена с данък свръхпечалба за разлика от други сектори.