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Затварянето на Черно море носи световен глад

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Пристанище Варна Снимка: Орлин Цанев

Илия Проданов, председател на асоциацията на зърнопроизводителите

Затварянето на износа на пшеница през Черно море ще донесе световен глад. Това коментира пред Нова телевизия Илия Проданов, председател на асоциацията на зърнопроизводителите.

"До миналата седмица българските пристанища бяха безопасна дестинация, но след ударите в румънски води са отказани 6 кораба", съобщи той.

Българският износ на пшеница е около 5 млн. тона на година, които се транспортират с около 150 кораба, обясни Проданов. Забавянето в товаренето на едни кораби ще повлече забавяне по веригата на доставки, добави той.

Според Проданов България трябва да осигури безопасност на корабите в териториалните си води, тъй като няма алтернатива на износа през пристанищата на Варна и Бургас. Железниците нямат възможност да поемат транспорта на това количество до Гърция, където да бъде натоварено на кораби, обясни Проданов.

Ако се спре износа цените на пшеницата на вътрешния пазар в България ще се сринат, прогнозира още той.

Пристанище Варна Снимка: Орлин Цанев

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