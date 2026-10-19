32 българоезични медии по света се събират на 21-ата си среща в Будапеща

Световната среща на българските медии започва в деня, когато църквата ни почита паметта на свети Йоан Рилски - небесния закрилник на българския народ

47 журналисти от 32 българоезични медии по света откриват днес двадесет и първата Световна среща на българските медии, организирана от Българската телеграфна агенция (БТА), която ще се състои в унгарската столица Будапеща.

Тазгодишното издание, чиято тема е "Медии и водачи", нарочно започва на 19 октомври - деня, в който Българската православна църква почита паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец – небесния закрилник на българския народ. Същевременно това е и Денят на българо-унгарското приятелство.

Срещата ще се състои в унгарските градове Будапеща и Естергом, като в нея се очаква да се включат присъствено и онлайн участници от 25 държави, включително България.

Сред тях са 47 журналисти от 32 българоезични медии и емисии по света, от две медийни асоциации, както и кореспонденти и стрингери на БТА в чужбина. Участие са потвърдили и девет представители на пет медии от България.

Датата, избрана за начало на световната срреща, е свързана с две годишнини, които Българската православна църква отбелязва през 2026 година – 1080 години от успението и 1150 години от рождението на свети Йоан Рилски, както и с десетата годишнина от решенията на парламентите в София и Будапеща, с които 19 октомври бе обявен за Ден на българо-унгарското приятелство. В чест на Деня на българо-унгарското приятелство на 19 октомври 2016 година в Катедралата „Успение Богородично и Свети Адалберт", известна като Естергомската базилика, е открита двуезична паметна плоча на свети Йоан Рилски, припомня БТА.

Изборът на Унгария като домакин на световната среща също е свързан с историята на светеца, тъй като там известно време са били неговите нетленни мощи. Същевременно през тази година се навършват 110 години от основаването на Българската православна църковна община в унгарската столица, 35 години от основаването на двуезичното списание за култура и обществен живот „Хемус", както и 30 години от създаването на танцовите ансамбли „Янтра" и „Росица" в Будапеща и на Малко театро – професионален български частен театър в Унгария.

Програмата на Световната среща на българските медии започва в 9,00 ч местно време с посещение на унгарския парламент. Там ще се състои среща с Мартон Хайду, председател на Комисията по външна политика на унгарския парламент. Делегацията ще бъде приветствана от Золтан Тар, министър на обществените отношения и културата на Унгария, както и от министъра на образованието и науката на България проф. Георги Вълчев.

Предстои и откриване на изложба за Деня на българо-унгарското приятелство в 11,30 ч в „Баранкович" – офис сграда на депутатите от унгарския парламент. Приветствени слова ще произнесат посланикът на България в Унгария Мария Ангелиева, както и застъпникът на българската национална общност в унгарския парламент Симеон Варга.

Началото на световната среща ще бъде поставено в 14,00 ч с поднасяне на цветя пред паметната плоча на свети Йоан Рилски в Катедралата „Успение Богородично и свети Адалберт" и с молебен, отслужен от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и епископския делегат за Естергомската базилика отец Чаба.

Официалното откриване ще е в 18,30 ч в Българския културен институт (БКИ) в Будапеща. Водещ ще бъде заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева. Приветствия към гостите и участниците ще отправят Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание на България, проф. Георги Вълчев, министър на образованието на България, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Симеон Варга, застъпник на българската национална общност в унгарския парламент, Данчо Мусев, председател на Българското републиканско самоуправление в Унгария, Татяна Кръстева-Арато, директор на Българския културен институт в Будапеща, Милена Димитрова, секретар по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента Илияна Йотова, която ще прочете приветствие от държавния глава.

След това в БКИ-Будапеща Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний ще открие изложба „Сърцето на България. Шедьоври от Рилската света обител", а главният редактор на списание ЛИК доц. Георги Лозанов ще открие изложба „Свързани чрез слово", изготвена от дирекция „Български медии и общности по света" в БТА.