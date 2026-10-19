Хотелиер: Резервациите за "Евровизия" спряха при първия ударен кораб

Резервациите за периода на "Евровизия" са спрели след първия удар по кораб в българското икономическо пространство. За този проблем разказа хотелиерът Румен Мончев от Слънчев бряг пред bTV.

Чувства се една спирачка. Резервациите, които получавахме за "Евровизия" - не мога да кажа, че напълно спряха, но доста се затормозиха. Получавахме по няколко на ден, а сега от няколко дни не сме получавали нищо. Не сме пипали цени или друго. Всичко вървеше нормално, но с тази гламундерска история, която се развива при нас, ние граничим с тези проблеми и няма да е приятно за хората, каза хотелиерът Мончев.

Притесненията са реални. Бяхме оптимистично настроени, че всяко чудо е за три дни, но тези три дни започнаха да продължават. Надяваме се да няма отново някой думнат кораб, продължи хотелиерът.

Туризмът е бизнес, който се нуждае от щастие, спокойствие, доверие, и няма как, когато постоянно се правят проблеми в акваторията на Черно море, да сме добре. Хората искат да се чувстват добре, да са щастливи и спокойни, не искат проблеми. Когато се замислят къде отиват, какво и защо се случва там, няма как. Това го наблюдаваме по резервациите, каза още той.

Христина Славова от Регионалната туристическа камара в Бургас обясни, че засега няма данни за значително забавяне или пряк ефект върху туризма, но ако такъв има, то той е репутационен. България е една от най-сигурните дестинации на световната туристическа карта и е важно да запазим този образ. Пикът на летните резервации обикновено е през декември и януари, тогава се планират и чартърните полети.

Идва ролята на институциите и бранша, да се обмисли какъв е рискът и да се обясни какви мерки за предприети. Много са важни комуникационните послания, които ще се отправят, тъй като ситуацията се следи от чуждите медии. Хората в Европа и света искат да знаят как се управлява рискът, каза Славова.

Чуждестранни туристически организации засега не са изпращали запитвания официално какво се случва у нас - следят медиите. Очаква се туристите у нас през лято 2026 г. да са от традиционните ни пазари - Централна Европа, Великобритания, Израел, Румъния. Целта е да се върнат отново немските и скандинавските туристи.