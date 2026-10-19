Някои китайски модели на Volkswagen все пак ще се продават и в Европа

Volkswagen скоро може да започне да продава електрически автомобили, разработени в Китай, на европейския пазар. Германският автомобилен гигант е разработил редица нови модели в Китай с китайски партньори. Отдавна се води дебат дали тези автомобили ще се окажат на европейския пазар.

Сега, в интервю за британското издание Autocar, шефът на марката Volkswagen Томас Шефер казва, че компанията се готви да внесе един или повече модели от Китай в Европа.

Според Шефер, компанията работи интензивно през последните две години за намаляване на разходите за материали и разработка на модели, предназначени за Китай. Volkswagen вече започна да използва китайските си заводи, за да достигне до други пазари. Сега компанията изнася за Австралия, Близкия изток и други пазари, където е по-лесно да се изнася от Китай, отколкото за Европа.

Следващата стъпка би могла да бъде предлагането на европейските клиенти на автомобили, първоначално разработени за китайския пазар. Един от възможните кандидати е новият Volkswagen ID. Unyx 09. Това е голям електрически седан, разработен в сътрудничество с китайския производител Xpeng. В Китай колата се продава за 25 000 евро.