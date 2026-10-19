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ЕС с голяма промяна при хибридите: Колите ще губят мощност, ако не се зареждат в контакта!

Георги Луканов

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Плъгин хибридите също са на прицел от политиците в Брюксел.

Европейският съюз въвежда радикални мерки срещу собствениците на plug-in хибриди, които купуват автомобилите заради данъчни облекчения, но почти никога не ги зареждат в електрическата мрежа.

Новите екологични правила бяха окончателно договорени в Брюксел по време на финалните преговори за актуализация на автомобилните регулации в общността.

Еврочиновниците и държавите членки решиха да сложат край на практиката плъгин хибридите да се карат постоянно с двигатели с вътрешно горене, което на практика обезсмисля екологичната им функция.

Според постигнатото споразумение настоящите модели и технологии ще запазят сегашния си статут и ще останат непроменени до 2030 г., за да се даде време на автомобилната индустрия да реагира.

Веднага след това всички нови plug-in хибриди ще трябва задължително да имат електрически пробег от над 80 километра, което ще изисква внедряването на по-големи батерии с капацитет между 17 и 20 киловатчаса.

От друга страна, производителите ще бъдат законово принудени да програмират автомобилите така, че автоматично да намаляват мощността, ако компютърът отчете, че батерията не е била презаредена нито веднъж в продължение на 750 километра.

По този начин европейските регулатори искат да принудят водачите да използват електрическия режим в градска среда, вместо да разчитат единствено на бензин или дизел.

Плъгин хибридите също са на прицел от политиците в Брюксел.

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