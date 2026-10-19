Шишков: Малките населени места трябва да имат свързаност по между си

Всеки път е важен и имаме много да работим, за да ги подобрим. Ако не създадем добра свързаност за малките населени места, ще изгоним и малкото останали хора в тях, те трябва да имат свързаност помежду си. Това са част от усилията, които тепърва ще се правят. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков днес при инспекция на пътя III-121 Иново – Бойница – Кула. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Регионалният министър посочи, че вече се правят основни ремонти на пътища, които са в много лошо състояние, докато преди 3-4 години са липсвали такива и проекти за извършването им. „Когато едни пътища се правят с проекти и истински основни ремонти, строежът изглежда по съвсем друг начин и по друг начин ще изглежда пътят след като бъде завършен", подчерта той. Арх. Шишков съобщи, че е получил уверенията на строителя, че до края на годината ремонтът ще бъде изпълнен и изрази очакване срокът да бъде спазен.

Министър Шишков подчерта, че извършващия се в момента ремонт на тунел „Топли дол" на магистрала „Хемус" е абсолютно необходим заради критичното състояние, което би застрашило пътуващите, ако ремонтът не бе стартиран. Работата по съоръжението ще продължи около 6 месеца, като през коледните и новогодишните празници строителят ще даде възможност за временно отваряне с цел облекчаване на придвижването. Той обясни, че обходният път през Витиня не може да бъде ползван, защото е изключително опасен заради подпорна стена, която може да падне всеки момент. Ремонтът се предвижда да започне в началото на следващата година и да продължи около година.

Държавата в годините назад е неглижирала проблема с пътната безопасност. Състоянието на пътната ни мрежа е такова, че когато трябва да се извършват основни ремонти, се налага да се затварят пътища, защото това е единственото решение да въведем пътната мрежа в по-добро състояние и ние работим за това, посочи министърът.

Иван Шишков информира, че строителството на нулевия лот от модернизацията на пътя Видин – Монтана е спряно заради искане от община Видин за изграждане на локални платна. И напомни, че в последните 2-3 години почти нищо не се е случило по проекта. В кратък срок предстои да бъде одобрено изменение в подробния устройствен план, с което ще се даде възможност проектите да бъдат преодобрени и строителят да се върне на строежа на нулевия лот. Същото важи и за втория лот, за който са необходими изменения, свързани и с подробния устройствен план. Министърът изрази очакване тези два участъка да бъдат завършени в рамките на следващата година. И подчерта, че държавата ще направи всичко необходимо, а след като се върнат на терен строителите е необходимо да бъдат мобилизирани.

Водят се преговори с изпълнителите на трасето Ружинци – Монтана за определяне на цена и условията, при които трябва да строят, обясни регионалният министър. И допълни, че проблемът са инхаус законарушения, извършени през 2020 г. „Трябва да излезем от тази ситуация и то така, че да можем да завършим по най-бързия начин тези инфраструктурни обекти и без да ощетяваме държавата. В най-скоро време строителите ще се върнат на строителната площадка, като са поели ангажимента до 2,5 години да го завършат. Ангажиментът за другите трасета – 0 и 1 лот, е следващата година да ги завършат. Изменяме ПУП-ве, одобряваме проекти, така че строителят да няма повече проблеми с непълна проектна документация", каза още Иван Шишков.

На финал е разговорът със строителите на магистрала „Хемус", каза още министърът и посочи, че те искат яснота, ясни цени, които обаче трябва да са в полза на държавата.