ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 7 души след масов бой и стрелба с въздуш...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23759302 www.24chasa.bg

Nitram Communications спечели комуникационното и творческо обслужване на първия Outlet Village в България advertorial icon

1656
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Огнян Бекяров и Шанел Еркин

Агенцията ще отговаря за цялостната комуникационна стратегия на Outlet Village Sofia до края на 2027 г., включително за представянето на новата шопинг дестинация пред българската публика.

След проведен конкурс с участието на няколко агенции Outlet Village Sofia избра Nitram Communications за свой комуникационен партньор. Агенцията поема разработването и реализацията на цялостната стратегия на проекта, която включва творчество, стратегическо и комуникация планиране.Първият голям акцент ще бъде откриването на комплекса в края на ноември тази година.

Outlet Village Sofia е първото аутлет селище в България, който въвежда добре познатия в Европа формат от отворен тип. Разположен на северния вход на София, в непосредствена близост до XOPark Sofia, комплексът ще предложи 40 магазина на международни и местни марки, аутлет колекции и нов тип шопинг преживяване.

Архитектурната концепция е вдъхновена от традиционните европейски градчета, с пешеходни улици, разнообразни фасади и пространства за разходка и отдих. Амбицията е Outlet Village Sofia да се превърне в дестинация, която съчетава мода, изгодни предложения и свободно време.

В основата на комуникационната стратегия ще бъде позиционирането на Outlet Village Sofia като нова шопинг дестинация, която променя представата за аутлет пазаруването в България. Комуникацията ще излезе отвъд традиционното представяне на търговски обект, като постави акцент върху модата, лайфстайла, умното пазаруване и преживяванията. Nitram Communications ще заложи на интегриран подход, за да изгради разпознаваемост и дългосрочен интерес към новата дестинация.

Сред основните комуникационни предизвикателства пред агенцията ще бъде да излезе от стандартното представяне на нов търговски комплекс, а да популяризира изцяло нов модел на пазаруване, който освен популярни марки на атрактивни цени се съчетава с приятно прекарване на свободното време.

Огнян Бекяров и Шанел Еркин
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Медия и реклама

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)