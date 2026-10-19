Агенцията ще отговаря за цялостната комуникационна стратегия на Outlet Village Sofia до края на 2027 г., включително за представянето на новата шопинг дестинация пред българската публика.

След проведен конкурс с участието на няколко агенции Outlet Village Sofia избра Nitram Communications за свой комуникационен партньор. Агенцията поема разработването и реализацията на цялостната стратегия на проекта, която включва творчество, стратегическо и комуникация планиране.Първият голям акцент ще бъде откриването на комплекса в края на ноември тази година.

Outlet Village Sofia е първото аутлет селище в България, който въвежда добре познатия в Европа формат от отворен тип. Разположен на северния вход на София, в непосредствена близост до XOPark Sofia, комплексът ще предложи 40 магазина на международни и местни марки, аутлет колекции и нов тип шопинг преживяване.

Архитектурната концепция е вдъхновена от традиционните европейски градчета, с пешеходни улици, разнообразни фасади и пространства за разходка и отдих. Амбицията е Outlet Village Sofia да се превърне в дестинация, която съчетава мода, изгодни предложения и свободно време.

В основата на комуникационната стратегия ще бъде позиционирането на Outlet Village Sofia като нова шопинг дестинация, която променя представата за аутлет пазаруването в България. Комуникацията ще излезе отвъд традиционното представяне на търговски обект, като постави акцент върху модата, лайфстайла, умното пазаруване и преживяванията. Nitram Communications ще заложи на интегриран подход, за да изгради разпознаваемост и дългосрочен интерес към новата дестинация.

Сред основните комуникационни предизвикателства пред агенцията ще бъде да излезе от стандартното представяне на нов търговски комплекс, а да популяризира изцяло нов модел на пазаруване, който освен популярни марки на атрактивни цени се съчетава с приятно прекарване на свободното време.