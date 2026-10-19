Първият официален дилър на BYD в България ще посрещне посетителите на изложението с пет от най-актуалните модели на марката и ексклузивни условия за покупка, валидни само от 22 до 26 октомври 2026

ЕСКО Аутомотив ЕООД, първият официален дилър на BYD в България и част от Авто Юнион ЕАД, ще представи пет от най-ключовите модели BYD на Asia Motor Show 2026, което ще се проведе от 22 до 26 октомври в Интер Експо Център – София.

Специални предложения само по време на Asia Motor Show

Компанията, която за кратко време успя да изгради силно пазарно присъствие в България на най-големия производител на електрифицирани автомобили в света, ще посрещне посетителите на изложението на щанда си с най-актуалните модели на BYD, включително с новия фейслифт на модела BYD DOLPHIN SURF - вече наличен за поръчка. В тест-драйв зоната посетителите ще могат да направят пробно шофиране на всички модели на марката, които се предлагат на българския пазар, независимо дали са част от експозицията на щанда.

В периода 22–26 октомври клиентите ще могат да се възползват от изключително атрактивни условия за покупка на налични автомобили BYD, с възможност за бърза доставка. Ще се предлагат и преференциални условия за покупка на изплащане чрез UniCredit Leasing.

Екипът на ЕСКО Аутомотив ще бъде на разположение за индивидуални консултации, представяне на технологиите на марката и съдействие при избора на подходящ автомобил. Посетителите ще имат възможност да получат персонална оферта, да се запознаят с актуалните наличности и да обсъдят различни възможности за финансиране, включително покупка чрез лизинг.

Пет модела на BYD в центъра на вниманието

Всички пет автомобила, които ще бъдат изложени на щанда на BYD, демонстрират разнообразието на марката – от компактни градски решения до просторни семейни SUV модели и високотехнологични електромобили, всички налични за доставка: